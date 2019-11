Ana Oramas avisa a Sánchez que a ERC "le trae al pairo" España y le exige hablar con PP y Cs

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha avisado a Pedro Sánchez que a ERC "le trae al pairo" España, --"y no hablemos ya de Bildu", añade--, y ha instado al líder del PSOE a hablar personalmente con los líderes de los partidos constitucionalistas, y también a dar respuesta a las preguntas que suscita su pacto de gobierno con Unidas Podemos.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Oramas ha explicado que la situación política tras las elecciones generales del 10 de noviembre es "muy complicada", casi "diabólica", dada la aritmética parlamentaria y los retos que debe afrontar el país, y ha querido dejar claro que lo importante no es sólo superar la sesión de investidura, sino asegurar la gobernabilidad.

"Y un país o una legislatura no pueden depender de fuerzas políticas a las que no les interesa el futuro ni la estabilidad del país --ha subrayado---. A ERC le trae al pairo este país, y está barajando si le interesa o no abstenerse o no pero en función de los acontecimientos en Cataluña y de sus intereses electorales. Y no hablemos ya de Bildu".

SÁNCHEZ Y CASADO DEBERÍA ESTAR HORAS REUNIDOS

Por todo ello, ha instado a Pedro Sánchez a "escuchar a todo el mundo", y también a las formaciones constitucionalistas como el PP, Ciudadanos o CC. Y no a través de otros dirigentes del PSOE, sino personalmente. "Pedro Sánchez y Pablo Casado deberían estar horas reunidos", ha comentado.

Coalición Canaria, que se presentó a las elecciones en coalición con Nueva Canarias y que juntos tienen concertada una primera cita con el PSOE el próximo día 29, no tiene aún fijada su posición sobre la investidura y está a la espera de que los socialistas concreten lo que han firmado con Unidas Podemos, que sólo es "un canto al sol que puede ser asumido sin matices por cualquiera".

Así, antes de decidir el voto le gustaría saber por qué en un mes y medio Sánchez ha cambiado de opinión sobre compartir gobierno con Podemos, "un partido antisistema" con el que Sánchez no podría dormir tranquilo si acabara entrando en el Gobnierno. "Si Sánchez cree que eso ya no existe, que lo explique", ha apuntado.

Pero también deben explicar tanto el jefe del Ejecutivo como el líder de la formación morada qué van a hacer con las pensiones, los presupuestos, la reforma laboral, las políticas sociales, los impuestos, la financiación autonómica o la crisis catalana.

EL VIERNES, REUNIÓN CON EL PSOE

En este punto, ha dicho esperar que en la reunión del poróximo viernes con el PSOE --a la que acudirán Román Rodríguez (NC) y José María Barragán (CC)-- todas estas "incógnitas" queden resueltas para, a partir de ahí, tomar las decisiones que haya que tomar.

Eso sí, ha querido dejar claro que aún hoy no se puede dar por supuesto que los partidos canarios vayan a apoyar a Sánchez, del que, según ha llegado a decir, les cuesta "fiarse" teniendo en cuenta sus incumplimientos con Canarias en el último año.

En todo casado, Oramas ha defendido que no sería "lógico" ni "ético" unas terceras elecciones y para evitarlas, a su juicio, no hay que tener "prisas" porque "lo urgente", ha reiterado, es cerrar una legislatura, no sólo una investidura. "Nunca hemos negociado sólo una investidura", ha apostillado.

Preguntada por qué tras las elecciones del 28 de abril CC rechazaba cualquier Gobierno de coalición con Podemos y ahora algunos de sus dirigentes ya hablen de la posibilidad de no bloquear un Ejecutivo así, Oramas ha respondido que lo que hay hasta el momento son sólo "declaraciones, no acuerdos de partidos". "Vamos a ser prudentes y responsables --ha dicho-- y vamos a esperar a tener la información completa".

NUNCA VOTO EN CONTRA DE LA PALABRA DADA

Oramas fue muy vehemente hace seis meses cuando aseguraba que jamás apoyaría un Ejecutivo integrado o apoyado por Podemos y este viernes ha seguido mostrado sus recelos sobre algunas posiciones del partido que lidera Pablo Iglesias, entre otras cosas recordando que el partido morado nunca llegó a firmar el pacto contra el terrorista yihadista. Y ha añadido: "Yo nunca he votado en contra de los intereses de mi país, ni de los intereses de canarias, ni de mis convicciones personales ni de la palabra dada".

A su juicio, el propio Sánchez también expresaba entonces su negativa a compartir gobierno con Podemos y ahora debe explicar a los demás qué ha cambiado.