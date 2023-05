Ana Marín (PP): "La provincia de Teruel merece un presidente que confíe en ella"

La cabeza de lista autonómica del PP Teruel a las Cortes, Ana Marín, ha afirmado este viernes que "la provincia merece un presidente que confíe en ella".

"Llegar a considerar que Teruel existe como los perros y las serpientes, asegurar que los turolenses se quejan de vicio por la falta de especialistas médicos, que los habitantes de la provincia tienen la autoestima baja o que el territorio turolense daba lástima han sido algunas de las afirmaciones que ha realizado el máximo responsable del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, durante los últimos años en las diferentes visitas que ha realizado", ha dicho Marín.

"Tras todas esas descalificaciones, unidas a las críticas vertidas por representantes del Ejecutivo regional del que él es el máximo responsable", la número uno de la candidatura autonómica del Partido Popular, Ana Marín, ha asegurado que "la provincia de Teruel merece un presidente que confíe en ella, no un representante público que mire nuestro territorio con desconocimiento y desprecio".

"En estos cuatro años, el bagaje que podemos extraer del trabajo de Lambán ha sido constantes promesas incumplidas, desconsideraciones hacia nuestros habitantes en casi todas sus visitas, empeoramiento de los servicios públicos, ínfima inversión en carreteras, mentiras a los agricultores y una nula preocupación por aplicar las ayudas al funcionamiento en su máximo posible", ha especificado.

Por todas estas razones, Marín ha asegurado que Lambán "no merece continuar en el Pignatelli", porque su trabajo se ha caracterizado por incurrir en "continuos desprecios a nuestra provincia". "Lo que necesitamos no es solo un presidente que no mienta, sino uno que crea en Teruel, en sus posibilidades de desarrollo y en las grandes capacidades de los que viven en una provincia con muchas razones para crecer y mirar el futuro con optimismo", ha añadido.

"LAMBÁN Y SÁNCHEZ SON LO MISMO"

A pesar de los continuos intentos del presidente aragonés por desmarcarse de la labor de gobierno de Pedro Sánchez, los hechos "dicen todo lo contrario" para la diputada popular, ya que "siempre que ha tenido la opción de votar en contra de las decisiones de Sánchez, lo único que ha hecho es cumplir de manera fiel los mandatos de su jefe".

Es por ello que ha recalcado que "Lambán y Sánchez son lo mismo" y que "no podemos esperar que haya un cambio en los próximos cuatro años" porque "nunca ha puesto Aragón por delante de su partido político". "Lo que necesitamos es un presidente aragonés que defienda primero a los ciudadanos a los que se debe", ha insistido.

Como ejemplo de todo ello ha citado la situación que se está viviendo con la aplicación de las ayudas al funcionamiento, que sólo alcanzan el 2% en sus circunstancias más ventajosas.

Ante esa circunstancia, Marín ha recalcado que un "buen" presidente de Aragón "habría impulsado una verdadera oposición a esa aplicación ínfima para conseguir un cambio que llegara al 20% de los costes laborales totales", pero que "ha preferido guardar silencio una vez más y seguir despreciando a los turolenses".