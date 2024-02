Ana López expone la muestra 'Los ciclos vitales' hasta el 10 de marzo en la Biblioteca Provincial

La Biblioteca Pública Provincial ha inaugurado la muestra 'Los ciclos vitales', de la artista Ana López, compuesta por una veintena de piezas y 40 miniaturas cuya fuente de inspiración es la naturaleza, en especial, los animales y los elementos que pasan desapercibidos o que muchas veces no se disfrutan como las flores, los insectos, las nubes o las hojas secas en el suelo.

Han acompañado a la pintora en el recorrido por la exposición el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, Fernando Egea; el concejal de Juventud de la capital granadina, Fernando Parra y los directores de las dos instituciones que comparten sede, Mariano Boza, de la Biblioteca Provincial, y Javier Álvarez, de la de Andalucía, que han animado a los granadinos y visitantes a acercarse a la obra de la creadora granadina, que podrá visitarse hasta el próximo 10 de marzo.

Fernando Egea ha felicitado a Ana López por su buen trabajo, así como ha destacado la labor de las bibliotecas como centros de la cultura con mayúsculas en Granada, dónde ha comentado que todos los días hay presentaciones, actuaciones musicales, lecturas de libros, clubes de lectura o alguna otra actividad cultural, según ha informado la Junta en una nota.

Ana López es una artista especializada en pintura e ilustración que utiliza la expresión creativa como método de comunicación y la representación de los sentimientos que no puede plasmar en ocasiones a través de las palabras.

"Me diagnosticaron en la etapa de mi infancia Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la creatividad ha sido uno de los factores que me han ayudado a comprender mejor el mundo que me rodea", ha comentado, así como ha explicado que comenzó su carrera artística en la Universidad de Granada.