Ana García (CCOO PV) pide medidas contra la brecha de género: "Las mujeres siguen siendo el 60% del desempleo"

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha reclamado poner "los medios necesarios, tanto públicos como privados", para reducir la brecha de género en el mercado laboral, ya que "las mujeres siguen siendo el 60% de las personas que están en desempleo".

García se ha pronunciado así en declaraciones a los medios durante una concentración por los derechos de las personas mayores, después de que el Ministerio de Trabajo haya hecho público este martes que el paro bajó en la Comunitat Valenciana en 1.626 personas en septiembre (-0,49% respecto a agosto) y el número total de desempleados se situó en los 327.765.

"Pese a todas las incertidumbres que venimos viendo y asumiendo con esta última crisis, creemos que son unos datos positivos para el empleo. Estamos hablando de que son cifras de desempleo comparativamente como un septiembre de 2008. No ha sido un mal mes", ha valorado la dirigente sindical.

No obstante, ha apuntado que, "pese a que las cifras hayan mejorado", "las brechas de género no pueden seguir en la línea en la que están". "Siendo optimistas, creemos que todavía hay muchas cosas por las que trabajar para reducir esas diferencias que existen entre las mujeres y los hombres, y no sólo en cuanto al desempleo, sino en cuanto al acceso al empleo, al tipo de contrato, al tipo de jornada, y que son unas brechas que, al final, las mujeres arrastran al final de su vida laboral", ha opinado.

Preguntado por el motivo por el que cree que ha subido el paro en la provincia de Castellón, ha atribuido el incremento a los problemas del sector cerámico, "otro asunto más a poner en el punto de mira para que realmente una industria tan importante no sufra las consecuencias de la crisis inflacionista que estamos viviendo", ha concluido.