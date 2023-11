Ana Galvañ y Carla Berrocal abren el ciclo 'Gráficas!', organizado por el CAL para impulsar a autoras de cómic

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, da el pistoletazo de salida a las jornadas 'Gráficas!', un encuentro de autoras de cómics y de ilustradoras, comisariado por Natacha Bustos y Esther Cruz.

La cita reivindica la creación gráfica hecha por mujeres, que en la actualidad goza de una brillante salud en nuestro país y que tiene entre sus primeras filas a autoras como Ana Galvañ, colaboradora habitual de 'El País' o 'The Washingtong Post', y Carla Berrocal, creadora de un cómic inspirado en Concha Piquer, por mencionar a algunas de ellas.

Así, el miércoles 22 de noviembre se reunirán junto a Bustos y Cruz en una charla inaugural bajo el título 'Conquistar espacios en la historieta' a las 19.30 horas en el Centro Andaluz de las Letras.

En Málaga el programa prevé acciones muy diversas con la intención de llevar la viñeta al público lector más general a través de actividades en espacios que no son los destinados normalmente a actividades de cómic, como el Museo de Málaga, librerías, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Arte San Telmo, el Contenedor Cultural de la UMA o el CEIP El Gracia.

Justo Navarro, director del CAL asegura: "Este encuentro nace con la vocación de continuar los próximos años y de convertirse en una referencia nacional para el mundo del cómic. Además, con ella, reforzamos la figura de la historieta como manifestación cultural y una forma de creación literaria más, con un potencial añadido en el ámbito de la educación".

Esther Cruz, traductora de cómics y coordinadora junto a Natacha Bustos, remarca que "desde el principio queríamos que las jornadas se extendiesen por toda la ciudad, que salieran a la calle y se mezclasen con diferentes espacios y con otras disciplinas artísticas, de ahí los talleres en centros, el ciclo de cine, la exposición o la decoración de escaparates".

Entre las autoras participantes destacan dos Premios Nacional del Cómic como Ana Penyas y Cristina Durán; la veterana e histórica Laura Pérez Vernetti, que emprendió en los años 70 el camino que ahora transitan las autoras del presente; las jóvenes de gran proyección como Sole Otero y Nadia Hafid, que han conseguido atraer nuevos públicos con sus producciones; las andaluzas que gozan de un lugar destacado en la firma Marvel, es el caso de Natacha Bustos y Carmen Carnero; y muchas más como Ana Galvañ, ilustradora reconocida en prensa de todo el mundo o la autora e ilustradora Ilu Ros, y la investigadora Elisa McCausland, entre otras.

Natacha Bustos profundiza: "En los últimos años desde el propio activismo, muchas autoras han ocupado espacios y creado multitud de iniciativas donde poner en valor el trabajo de las creadoras de cómic. Lo podemos ver en la creación de genealogías, exposiciones, charlas temáticas en varios salones de cómic, premios honoríficos como los que da cada año el Colectivo de Autoras".

PROGRAMA

En Málaga las actividades comienzan el miércoles 22 en la sede del Centro Andaluz de las Letras (calle Álamos, 24), con una breve presentación institucional a las 19 horas a cargo de Navarro, director del Centro, y de las comisarias Natacha Bustos y Esther Cruz.

Le sigue la charla 'Conquistar espacios en la historieta', sobre la historia de las mujeres en el cómic, con Ana Galvañ y Carla Berrocal, moderadas por Bustos y Cruz. Las autoras conversarán sobre la evolución en cuanto a la presencia femenina en el medio, los premios concedidos y el reconocimiento de su trabajo.

Ana Galvañ es una ilustradora de cómics e ilustradora murciana que ha colaborado con prensa y editoriales como 'The Guardian', 'The New Yorker' o 'The New York Times'. Sus historias han aparecido en publicaciones de Vertigo DC y Apa Apa, como su última producción 'Tarde en McBurguer's'.

Carla Berrocal obtuvo la Beca de la Real Academia de España en Roma para desarrollar un proyecto de cómic inspirado en la vida de Concha Piquer, que publicó Reservoir Books en 2021 y que se ha convertido en un polo de atracción de nuevos públicos.

Natacha Bustos es autora de cómics, reconocida por su trabajo 'Moon Girl' y 'Dinosaurio Diabólico'. Su talento ha quedado reflejado en varios cómics de superhéroes para Marvel como 'Spider-Man Miles Morales', 'Runaways', 'Doctor Aphra', 'Ms Marvel and Red Dagger' y 'Black Panter into the Heartlands', entre otros.

Esther Cruz es traductora especializada en cómics de corte independiente con amplia experiencia trabajando en editoriales para la traducción de multitud de obras, entre ellas algunas de Tove Jansson, Grace Ellis, Nora Krug o Seth por mencionar algunos.

Toda la información sobre el programa de 'Gráficas!' hasta el sábado 25 de noviembre está disponible en www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/content/graficas