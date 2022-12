El PP amplía su recurso de amparo ante el Constitucional: las enmiendas no guardan relación con la sedición

El Partido Popular ha registrado este viernes una ampliación de su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que pretende que las Cortes no voten las enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías.

El PP atesora, adjuntando en el escrito el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, que hay enmiendas (las que pretenden reformar dos leyes orgánicas sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial) que podrían "no tener una conexión material" además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley. Según la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Comisión "obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas".

Los populares indican también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, "por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar". "Con ello, el GPP pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías. Esto es creer en el Estado de derecho y defenderlo", han reclamado.

Podemos pide que se suspenda el pleno del TC



El partido morado esgrime que se ha quedado sin objeto el recurso del PP, dado que este señalaba que si no se acordaba la suspensión de la votación del jueves en el Congreso "el perjuicio será irreparable y el objeto de este procedimiento perderá virtualidad". Por ello, piden que se suspenda el pleno del Tribunal Constitucional del lunes que puede paralizar la aprobación de la reforma basándose "en el propio texto del recurso del PP en el que se solicita una suspensión cautelarísima".

El PP por contra mantiene la validez de ese recurso y este viernes ha pedido a la mesa del Senado que suspenda la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de reforma del Código Penal en la Cámara Alta al considerarla "un fraude de ley" y una reforma de calado que de forma "incomprensible" se tramitará de urgencia. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido por su parte al PP que retire el recurso y le ha advertido de las consecuencias "impredecibles" que tendría si saliese adelante.