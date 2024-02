AMPL.-Un centenar de vehículos de agricultores crea retenciones en la A-92N en Vélez-Rubio sentido Murcia

Las movilizaciones del sector agrario en la comarca de Los Vélez (Almería) han provocado retenciones en la autovía A-92N sentido Murcia debido a la lenta marcha de una 'tractorada' convocada por las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA en el marco de protestas iniciadas hace varios días por la situación del sector.

La DGT ha alertado de la circulación irregular que se produce a lo largo de ocho kilómetros, entre los puntos kilométricos 108 y 116, a consecuencia de la marcha lenta de los tractores que se han congregado en la zona paulatinamente desde primera hora de la mañana.

En torno a un centenar de tractores y vehículos particulares han secundado esta movilización que ha producido un tráfico lento en uno solo de los carriles, donde se da circulación "difícil" desde las 11,48 horas e incluso el corte total de la vía desde minutos antes de las 13,00 horas, que han llevado a establecer desvíos por la A-317 y la A-1301. Se han registrado otras dos zonas con congestión de tráfico en la misma vía.

Las concentraciones se han sucedido a partir de las 9,00 horas en distintas zonas de Topares, Cañadas de Cañepla, María, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Chirivel. En concreto, los agricultores de la zona protestan por los "precios bajos" de productos como la almendra y los cereales, lo que repercute también en la ganadería de la zona.

Para los manifestantes, el "descontrol" de las importaciones suponen una "competencia desleal", lo que se une a los elevados costes de producción, por lo que solicitan, entre otras medidas, la adaptación de eco-esquemas para poder acogerse a las ayudas de la PAC, la modificación de seguros agrarios, ayudas a la sequía y a la alimentación de la ganadería, inversiones hídricas y ampliación de las ayudas al gasóleo agrícola, entre otras medidas.

La secretaria provincial de UPA, Francisca Iglesias, ha recordado que la agricultura que se practica en la zona es "muy sostenible" y además "desde hace muchísimo tiempo" dado que "más del 50 por ciento de la superficie" destinada al cultivo de almendra y cereal lo hace en ecológico, entre otros aspectos, por la propia falta de recursos hídricos que hay en esta zona de secano.

En este sentido, ha incidido en que las medidas del Pacto Verde europeo para, entre otras cuestiones, reducir la emisión de gases invernadero o limitar los fitosanitarios ya estaban en vigor. "Lo que vemos con asombro es que la nueva normativa nos obliga a hacer cosas que no son adecuadas a este territorio, agronómicamente y técnicamente", ha dicho ante determinadas limitaciones para poder acceder a las ayudas de la PAC.

"Los agricultores de aquí, si no son ecológicos, no pueden funcionar en su explotación", ha incidido Iglesias a la hora de apuntar que, pese a ello, la comarca de Los Vélez percibe unos nueve millones de euros en ayudas de la PAC de los 1.500 millones que puede recibir Andalucía. Con ello, ha urgido a adaptar los 'ecoesquemas' con los que se fijan estas ayudas "si es que es verdad que queremos apoyar un mundo más verde".

De otro lado, ha incidido las transacciones que se generan con almendra procedente de terceros países. "España es el mayor exportador-importador de almendra, es decir, compra almendra a Estados Unidos y la vende, y la revende en Europa o a todo el mundo, como si fuese almendra española, y eso no es un dato de la UPA o de ninguna organización agraria, son los datos del Ministerio", ha señalado al apuntar que estas prácticas imposibilitan "una transición ecológica justa".

La representante de UPA ha lamentado los "lentos" procesos a los que se enfrenta un agricultor a la hora de denunciar esta prácticas o las ventas que se producen por debajo de los costes de producción debido a que "no hay suficientes inspecciones", toda vez que ha recordado que el almendro ecológico puede producir en torno a los 400 kilos por hectárea frente a los "2.500 o 3.000 kilos" que dan otros cultivos de explotaciones "súper intensivas" que se dan en Portugal o Extremadura.

El secretario técnico de Asaja Almería, Miguel Ángel Serrano, ha reclamado en nombre de los productores agrícolas que "se ponga la comarca del norte de Almería dentro de todas las negociaciones" y se atienda sus "características particulares" para que puedan acogerse a las medidas de la PAC sin que los agricultores y los ganaderos "pierdan rentabilidad".

"Al final es la zona de secanos más desfavorecida, es donde más ayuda hace falta", ha dicho antes de mostrarse dispuesto a continuar con las reivindicaciones para que se atienda la adaptación de los 'ecoesquemas' de la Unión Europea a las características productivas de este terreno.

El secretario de Organización de COAG Almería, Antonio Moreno, ha incidido en que las producciones de la zona son "de primera calidad", por lo que ha exigido al Gobierno planteamientos "serios" para dar solución a la crisis de precios que atraviesan y a la sequía, "a la que no se da respuesta".

"Todas las cuestiones que planteamos son importantes para el futuro de este sector", ha añadido al considerar que no existen alternativas suficientes para poder continuar con la actividad. "Vamos a seguir con las movilizaciones y hasta que no se siente el ministro y plantee las cuestiones que estamos poniendo encima de la mesa no vamos a parar", ha advertido.

El pasado miércoles, 14 de febrero, estas organizaciones convocaron 'tractoradas' organizadas en las que participaron miles de agricultores, provocando cortes en el Puerto de Motril (Granada), Jaén y Málaga, así como en las principales vías de acceso a Sevilla.

Estas protestas se sumaron a las que desde el pasado 6 de febrero se vienen sucediendo en la región y en todo el territorio nacional, convocadas por redes sociales y sin autorización oficial.