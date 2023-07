AMPL.- Guardiola defiende el pacto con Vox y pide a la oposición que no se envuelva en la "pancarta apocalíptica"

Aboga por llevar una "única voz" a Madrid en materia de financiación y avanza que su gobierno peleará para que no se cierre Almaraz

La candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha defendido el pacto al que ha llegado en la región con Vox y ha pedido al PSOE y a Unidas por Extremadura que no se envuelvan en la "bandera apocalíptica", ya que el acuerdo de gobernabilidad "no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños".

De este modo, Guardiola ha remarcado que ha tenido las manos "completamente libres" para llegar a este acuerdo con Vox, que supondrá un "cambio de ciclo", y ha criticado que cuando se habla de "experimentos" se está desprestigiando, ha dicho, el trabajo y la libertad de otros para formar gobiernos, algo que, además, no le devolverá el Ejecutivo a Guillermo Fernández Vara, ha indicado.

Por ello, ha invitado a los partidos de la oposición a "pasar de pantalla" y a "resituarse cuanto antes" porque, con su elección como presidenta de la Junta, "no hay ningún experimento" y sí un "cambio político" que materializa la "voluntad mayoritaria de los extremeños".

María Guardiola ha realizado estas declaraciones este viernes durante su turno de respuesta a los grupos parlamentarios en el debate de investidura del que saldrá elegida presidenta de la Junta al contar con el apoyo de los cinco diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura.

INVITA A LEER EL ACUERDO CON "SERENIDAD"

En este sentido, ha afeado a la oposición que intente "generar un relato de odio" cuando Extremadura necesita "alegría", por lo que les ha invitado a leer "una y mil veces si fuera necesario" el acuerdo entre PP y Vox y que lo hicieran con "serenidad" y con "mucha calma".

También ha señalado que el mismo es "absolutamente transparente" y "público" y ha asegurado que la acción de Vox en el nuevo Ejecutivo está "circunscrita" a unas materias concretas, por lo que ha insistido en que "no hagan conjeturas sobre lo que no viene en el acuerdo".

Del mismo modo, ha considerado que tanto PSOE como Unidas por Extremadura deberían pensar en qué oposición van a desarrollar en esta próxima legislatura y en no tanto en criticar al PP diciendo casi que es como el "hombre del saco" y protagonista de "todos los males" cuando aún ni ha empezado a gobernar.

TRABAJAR POR UNA EXTREMADURA "MEJOR" Y "MÁS JUSTA"

María Guardiola, que ha agradecido el tono empleado por los portavoces en sus intervenciones, ha abogado por construir "desde las discrepancias" y por conformar una "visión conjunta" que conduzca a una Extremadura "mejor, más justa y más respetuosa".

En este sentido, se ha referido a que en su discurso pronunciado este pasado jueves expuso una hoja de ruta con "diez puertos" a los que hay que llegar "cuanto antes" y ha admitido que ha echado de menos por parte de algunos grupos que al menos reconociesen la realidad que habrá que afrontar juntos.

"No tendría mucho sentido que yo viniera aquí a pedir el apoyo para llevar a efecto medidas que combatan la despoblación o el problema que tenemos con el paro o para desarrollar industrialmente Extremadura si ustedes de partida consideran que no tenemos un problema de despoblación, que no tenemos un problema con la falta de oportunidades o que el nivel de desarrollo de esta tierra es el adecuado", ha señalado.

De este modo, Guardiola se ha mostrado convencida de que cualquiera de las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo, más allá de las diferencias manifestadas, quieren que se devuelva el esfuerzo que han hecho las familias y los autónomos o las infraestructuras que la región merece y necesita.

Así, y refiriéndose al PSOE y a Unidas por Extremadura, ha manifestado que su sensación es que ambas fuerzas han querido "apartar y dejar a un lado" lo que une, al tiempo que ha recalcado que el debate de investidura no es para "dictar sentencias" sino que representa el inicio de una legislatura. "Está en sus manos que lo podamos hacer desde el entendimiento o de posiciones absolutamente cerradas", ha aseverado.

RENIEGA QUE EL PACTO PP-VOX SEA "DE PERDEDORES"

Guardiola también ha renegado que el pacto entre el PP y Vox sea un "pacto de perdedores" como ha manifestado en varias ocasiones Guillermo Fernández Vara, quien, como ha critica la 'popular' ha mostrado un "rechazo rotundo" a un gobierno presidido por ella.

"Esto no va de perdedores ni de ganadores, esto es cumplir el mandato que nos han dado nuestros jefes, al menos los míos, los extremeños, a los que, por cierto, usted lleva mucho tiempo sin escuchar", ha remarcado en referencia a Vara, al tiempo que ha asegurado que cree que el PSOE no está "en disposición" de dar lecciones sobre pactos o sobre la palabra dada y se ha mostrado segura de que si los "números hubieran dado" PSOE y Unidas por Extremadura hubieran llegado a un acuerdo para gobernar Extremadura.

En este sentido, ha insistido en que ella ha elegido el "camino del acuerdo" porque es lo "adecuado" y porque las circunstancias "así lo exigían, recalcando que sus "principios son los mismos" y sus ganas de "transformar" Extremadura, "si cabe, son mayores".

NI UN PASO ATRÁS EN LA DEFENSA DE LAS MUJERES NI DE LA LIBERTAD

También ha recalcado Guardiola que el "paso adelante" dado permitirá que, por primera vez, haya una mujer al frente de la Junta de Extremadura, posición desde la que ha querido asegurarse de que "no se va a dar un paso atrás en la defensa de las mujeres, en la libertad y en el respeto a la diversidad", ostentando ella las competencias en igualdad.

En este sentido, y replicando a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, María Guardiola, ha reconocido que se podía haberse marchado pero cree que, "a pesar del coste personal" que ha tenido, el "paso adelante" dado es "mucho más importante para todos los extremeños".

También ha indicado que ha echado de menos "sororidad" por parte de las compañeras diputadas del PSOE y Unidas por Extremadura ante los ataques personales recibidos en las últimas semanas.

Por otro lado, ha criticado que se siga demonizando por parte de algunos partidos las bajadas de impuestos y además con un argumento que "no tiene nada que ver con la realidad", momento en el que ha expuesto que en Andalucía, con una bajada de impuestos, han aumentado los contribuyentes en 400.000 personas.

"ÚNICA VOZ" SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y APOYO A ALMARAZ

Asimismo, y sobre la financiación autonómica, María Guardiola ha recordado que ofreció un pacto por la financiación para poder llevar una "única voz" a Madrid para exigir financiar los costes que tienen prestar los servicios en una comunidad como la extremeña, con una gran dispersión y con un envejecimiento estructural.

"Como el resto de pastos lo desoyeron. Pero dejo estos deberes sobre la mesa para que podamos afrontarlos juntos, desde el consenso y, como digo, para pedir con una única voz en Madrid aquello que nos corresponde", ha sentenciado.

También, durante su intervención, Guardiola ha recordado que la UE ha calificado como energía verde la energía nuclear, por lo que su Ejecutivo peleará para que no se cierre la central nuclear de Almaraz "como quiere el Gobierno de Sánchez".