AMPL.- El Gobierno Vasco niega "beneficio o perjuicio" para los presos de ETA: "No hay tratamientos colectivos"

El Ejecutivo ha tramitado 457 progresiones de grado a presos, de las que 25, el 5%, fueron a presos vinculados a la banda terrorista

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha insistido que "no hay tratamientos colectivos" para los presos de ETA y que ningún preso "obtendrán beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos sea de ETA o no", rechazando que las prisiones vascas puedan ser calificadas de "hoteles o resorts".

El Gobierno vasco ha tramitado 457 progresiones de grado a presos, de las que 25, un 5%, han sido a presos vinculados a ETA, desde que asumió el pasado 1 de octubre la gestión de las prisiones vascas. "La sociedad en su conjunto se beneficiará de la resocialización de internos e internas", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que el modelo penitenciario impulsado desde hace un año --tras la cesión de la competencia-- se basa en el aumento de los regímenes de semilibertad, que se sitúa actualmente "muy cerca" del 40% que se propuso el departamento como "meta".

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA Y ARRAIGO

La consejera ha precisado que los traslados se aceptan "por cuestiones de arraigo" y las progresiones de grado se aprueban basados en los informes de la correspondiente Junta de Tratamiento y de técnicos que trabajan a diario con cada persona presa.

"Voy a expresarme alto y claro. Ya no hay tratamientos colectivos. Ningún preso o presa obtendrá beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos sea de ETA o no", ha insistido en la jornada de trabajo 'Construyendo el modelo penitenciario de Euskadi', celebrada en el centro penitenciario de Álava, en Zaballa.

Tras destacar la "repercusión mediática" que tienen los traslados y cambios de grado de estas personas, el último caso a cuenta del acercamiento aprobado por el Ministerio del Interior, entre otros, de Henri Parot y Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote, ambos con un largo historial de asesinatos.

Al respecto, Artolazabal ha mencionado "los intereses partidistas que pueden rodear a este colectivo de personas presas" y ha aclarado que no hay tratamientos colectivos. Según la consejera, los traslados se llevan a cabo "por cuestiones de arraigo, sean de ETA o no" y se rechazan aquellos que se entiende que no acreditan su arraigo, "sean de ETA o no".

"Todas las progresiones de grado se aprueban basándonos en los informes profesionales individualizados de la correspondiente Junta de Tratamiento y de las personas técnicas que trabajan día a día con cada persona presa; sea de ETA o no", ha reiterado.

Por ello, ha reprochado que se hable de "hoteles o resorts" subrayando que se trata de "centros Penitenciarios con profesionales que trabajan de manera individualizada con cada persona presa con el objetivo final de recuperarla y evitar reincidencias". "La sociedad en su conjunto se beneficiará de la resocialización de internos e internas", ha añadido.

ENCUENTROS RESTAURATIVOS DE VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

Beatriz Artolazabal ha destacado que otro de los objetivos del modelo del Gobierno Vasco son las víctimas y, para ello, se ha impulsado una Estrategia de Justicia Restaurativa, aprobada por el Consejo de Gobierno.

"Se está iniciando la fase inicial de puesta en marcha de procesos restaurativos para víctimas y victimarios, todo ello coordinado por las viceconsejerías de Justicia y de Derechos Humanos, para que ya en los próximos meses podamos empezar talleres con víctimas y victimarios, siempre desde la voluntariedad y la discreción", ha avanzado.

En la jornada, la consejera ha realizado un balance de este primer año con las competencias en prisiones destacando la relación "fluida y continuada" con las fiscalías y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria del País Vasco y de la Audiencia Nacional.

De esta forma, ha subrayado su apuesta para atender a presos con enfermedad y otras medidas como habilitar doce pisos para las personas que carecen de recursos habitacionales o no pueden acceder a ellos, viviendas que están siendo gestionadas por siete entidades del tercer sector --seis en Álava, tres en Vizcaya y tres en Guipúzcoa--.

Estos pisos están disponibles para 80 personas que podrán acceder a un régimen de semilibertad, así como para "otros fines", como los permisos o los centros de día, de forma que 20 personas más podrán ser usuarias de los mismos.

AGENCIA VASCA DE INSERCIÓN LABORAL

En su repaso del primer año de gestión, también ha valorado la labor de las entidades del tercer sector y ha ofrecido datos de Aukerak, la Agencia Vasca de Inserción Laboral. "Ha empleado a 331 personas (296 hombres y 35 mujeres) y ha firmado convenios de colaboración con nueve empresas externas, que emplean a 150 personas (139 hombres y 11 mujeres). Además, se ha mejorado las remuneraciones de los trabajadoras", ha detallado.

En la jornada, la consejera ha recordado que se ha puesto en marcha una Unidad de Madres en el Centro Penitenciario de Guipúzcoa para que las mujeres con hijos menores de tres años puedan estar con su bebé y será el escenario para las comunicaciones entre progenitores y menores en un entorno "más amigable".

En materia de salud mental y adicciones, se ha desarrollado y reforzado la colaboración con Osakidetza, con acciones como la creación de grupos de trabajo en diferentes áreas o campos que afectan a la salud de las personas privadas de libertad. En la prevención de suicidios, se ha puesto en marcha un programa en el Centro Penitenciario de Álava que también se está implementando en Vizcaya y en Guipúzcoa.

Respecto a las personas con enfermedades graves e incurables, ha destacado los contactos mantenidos con las Diputaciones y con Osakidetza para buscar una solución a estas personas que no tienen recursos habitacionales y no pueden acceder a la semilibertad por esa carencia.

"Hace un año comenzamos a construir este modelo penitenciario propio con el absoluto convencimiento de que nos adentrábamos en una travesía larga y difícil, pero también ilusionante y comprometida a partes iguales", ha señalado Artolazabal, que ha insistido que su política penitenciaria requiere de "años de trabajo intenso y pedagogía para conseguir el objetivo".