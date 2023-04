AMPL.- Aprobada por unanimidad la prórroga del plan de ajuste municipal hasta 2034

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes, en convocatoria extraordinaria y por unanimidad, la extensión de su plan de ajuste hasta 2034, en el marco de una operación para la amortización de un crédito del Gobierno con la que esta misma semana se pagarán 35,5 millones de euros a proveedores.

La concejal de Economía de Granada, Raquel Ruz (PSOE), que ha agradecido a los grupos y corporativos su "altura de miras" en su posicionamiento en el Pleno, explicó el pasado lunes a Europa Press que con la convocatoria de esta sesión se daba cumplimiento con los plazos marcados para la prórroga del plan por la amortización del crédito que el Gobierno concede a través del Instituto de Crédito Oficial.

Tiene, según detalló Ruz, condiciones "mejores" que las del mercado, y permitiendo un periodo de carencia al Ayuntamiento de cuatro años desde septiembre, con las "facilidades" que ello supondrá al equipo de gobierno del próximo mandato.

En virtud de los intereses de demora y lo que el actual equipo de gobierno ha conseguido "ahorrar", explicó la edil, a partir del quinto año el crédito se empezará a amortizar, en el marco de esta operación que significa en la práctica dejar la deuda comercial "a cero".

El trámite de aprobación definitiva de este viernes se ha producido después de que la comisión delegada de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, en una reunión extraordinaria este pasado miércoles, le diera su visto bueno.

El pasado viernes, el portavoz del Grupo de Unidas Podemos e Independientes, Antonio Cambril, advirtió de que el plan de ajuste del Ayuntamiento de Granada "tendrá que modificarse y extenderse" hasta, según adelantó, el 31 de diciembre de 2034, lo que resaltó que conllevaría "una enorme dificultad para el Consistorio a la hora de realizar inversiones en la próxima década".

Tras el Pleno, este viernes, en rueda de prensa, Ruz ha resaltado que "en el 2018 el periodo medio de pago era de 182 días y este mes estamos en 52", y que "este plan nos va a dejar la deuda prácticamente a cero y, por tanto, el periodo medio de pago se va a reducir a menos de 30 días".

125 EMPRESAS ACOGIDAS AL PLAN

"Son en total 125 las empresas que se han acogido al plan, lo que ha supuesto el pago de 419 facturas", en el marco del préstamo de monto total de 35,5 millones al que se ha acogido el Ayuntamiento, ha detallado.

Respecto a las condiciones del préstamo, la edil ha dicho que "es a diez años, con los cuatro primeros de cadencia, y un tipo de interés del 3,27 por ciento frente al ocho por ciento de intereses de mora que estábamos pagando hasta ahora".

En este sentido ha destacado que, tal y como viene recogido en el expediente, esta operación va a producir en los próximos años el ahorro de 11,5 millones de euros solo en intereses de aquí al año 2034, según ha informado también el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

"El resto del crédito se va a financiar a través de una partida que ya existe en el Presupuesto, con casi 6,5 millones que ya están destinados al pago de unos préstamos que ya han sido amortizados este año. Por tanto, eran unos ingresos que se podían destinar perfectamente al pago de este préstamo, de modo que no afecta al resto de la economía", ha explicado.

La edil de Economía ha destacado además que esta medida financiera, "como también se ha reconocido en el Pleno extraordinario", no sólo no afectan a los servicios que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía, sino que lleva consigo eliminar de la amortización de las plazas de funcionario vacantes por jubilación, que hasta ahora no se han podido cubrir.

"A partir de ahora, como las magnitudes económicas se van a mejorar, esperamos cubrir esas plazas vacantes, lo cual es muy importante en área como Recaudación, para tener una gestión más ágil y operativa, o en Derechos Sociales, donde también sufren una falta de personal importante", ha concluido.