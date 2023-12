AMPAS de La Rioja reclaman en una concentración en Logroño comedores "seguros y con calidad" y cocinas en los colegios

AMPAS de La Rioja se han concentrado este domingo, a las 12,00 horas, convocados por FAPA Rioja y la Comisión de Comedores Escolares, en el Espolón de Logroño, para reclamar unos comedores escolares "seguros y con calidad", así como que los colegios de la región cuenten con cocinas propias.

A la protesta han acudido más de 200 personas, portando diferentes pancartas y carteles, entre los que se podía leer 'Yo quiero comer bien sin pasar hambre'; 'Cocina de calidad=Cocina in situ'; 'La comida de hoy, la salud del mañana'; así como otras en contra de la empresa que sirve el catering en varios colegios riojanos, Serunion, que ha anunciado que no va a optar al nuevo contrato de comedores escolares en la comunidad.

Antes de la concentración, la miembro de la directiva de FAPA y representante del AMPA de Rincón de Soto, Sabrina Olloqui, ha reclamado "cocinas in situ en todos los colegios riojanos, no solo los que ya las tienen". "Ahora mismo creemos que ha habido un paso hacia adelante con poder paralizar ya a Serunion a 31 de diciembre y no alargar la prórroga que había para tres meses, pero creemos fundamental que los niños tengan todos los mismos derechos en La Rioja y que todos tengan el mismo derecho a la comida in situ", ha insistido.

"Queremos que el Gobierno nos escuche, porque hay muchas posibilidades y dicen que no las hay", ya que "queremos poder presentarles nuestros proyectos porque hemos hecho varios proyectos de costes, de cómo funcionarían las cocinas y sobre todo porque queremos calidad y salud para nuestros hijos", ha añadido Olloqui, que ha indicado que 26 colegios funcionan aún con catering, que pueden aumentar a 40, debido a que "unos van con la materia prima y se cocina luego allí".

De hecho, la miembro de FAPA ha reclamado que se "paralice" el proyecto de construcción del nuevo colegio de Rincón para que "vaya cocina" en el centro, y que esto también se tenga en cuenta para próximos proyectos de colegios.

Por su parte, Juancho Rello, del AMPA del colegio 'Navarrete El Mudo' de Logroño, ha recordado que la protesta de este domingo pedía "una mejora en el servicio de la calidad de los comedores, entonces en ese sentido Serunion andaba por en medio, y ahora nos alegra de que la empresa haya dado un paso a un lado".

"Queremos ganar en calidad en los menús de las comidas, y pensamos que la manera de que esto se consiga es teniendo cocinas en los propios colegios, que todos los colegios puedan cocinar y sea allí donde se haga la comida", ha destacado.

Finalmente, Rello ha indicado que "vamos a estar controlado los nuevos pliegos" de comedores escolares de La Rioja, en los que "nos han hecho caso en algunas recomendaciones, pero aún así estaremos muy atentos".

Por su parte, el secretario del AMPA del colegio 'Caballero de La Rosa' de Logroño y miembro de la Comisión de Comedores, Ricardo Zaldívar, ha señalado que "es positivo que el Gobierno nos haya escuchado, y hayan visto la respuesta en la calle que hemos planteado, en las puertas de las familias; en las puertas de todos los colegios durante estos miércoles y que -Serunion- de un paso atrás y no vaya a estar en el próximo pliego".

Ha apuntado que la empresa "aunque ha pedido disculpas en un momento puntual, no aceptamos estas disculpas porque creemos que todo se podía haber hecho mucho mejor", ya que "no se puede escudar en que si el precio era más bajo porque es una empresa que ha ido a libre concurrencia", al tiempo que ha recordado, para finalizar, que "pujó con el mínimo precio posible, con lo cual no creemos que se pueda ahora quejar de que el precio era más bajo y que ahora va a ser más alto".