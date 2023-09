AMP2.-Ucrania.- Zelenski lamenta que algunos socios estén comenzando a perder interés en la guerra: "Lo veo en sus ojos"

Asegura que los casos de corrupción en Ucrania en ningún caso están relacionados con la ayuda internacional

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que se encuentra mentalmente preparado para una gran guerra, a pesar de los modestos avances de la tan anunciada contraofensiva, a diferencia, cree, de algunos de sus socios internacionales, en cuyos ojos, ha dicho, puede ver si están o no con ellos.

"Tengo esa intuición. Leo, escucho y veo en sus ojos cuando dice 'siempre estaremos con vosotros', pero puedo ver quienes está o no con nosotros", ha dicho el presidente ucraniano durante una entrevista para 'The Economist'.

"Si no estás con Ucrania, estás con Rusia, y si no estás con Rusia, estás con Ucrania. Si nuestros socios no nos ayudan, ayudarán a Rusia a ganar", ha zanjado un Zelenski, quien ha enfatizado que "emocionalmente" él y su equipo están preparados para seguir adelante con una guerra que se prolonga ya desde hace 19 meses.

Zelenski ha afirmado que los medios de comunicación pueden terminar por convencer a aquellos líderes que todavía se muestran reticentes a la hora de apoyar de manera más firme la causa ucraniana. Fue la opinión pública, ha dicho, la que presionó para aumentar el suministro de armas a Ucrania.

A su vez, ha señalado que si bien "el error no está en la diplomacia", sí está en sentarse a dialogar con el presidente ruso, Vladimir Putin, pues solo "negocia consigo mismo". Su meta, ha asegurado, es restaurar la Unión Soviética. "Quienes quieren hablar con el Kremlin se engañan a sí mismos", ha afirmado.

Por otro lado, ha descartado un cambio de postura en Estados Unidos con respecto a la guerra en caso de que el presidente Joe Biden no gane las próximas elecciones. Así, ha señalado que es poco probable que el expresidente Donald Trump apoye a Putin porque "esto no es lo que hacen los estadounidenses fuertes".

"Trump nunca apoyaría a Putin", ha zanjado el presidente ucraniano, quien confía en que independientemente de quien se sienta en el Despacho Oval, siga llegando ayuda económica y militar a Ucrania como hasta ahora.

CASOS DE CORRUPCIÓN

Asimismo, el mandatario ucraniano ha asegurado que los casos de corrupción que afectan a las instituciones del país en ningún caso tienen que ver con la ayuda militar y financiera brindada por los socios internacionales.

"No se trata de las armas de nuestros socios, ni del dinero para armas, ni del dinero para el presupuesto para pagar pensiones ni apoyo social. Son sobre otras cosas, no se trata de los socios", ha manifestado el presidente Zelenski.

Así las cosas, el jefe de Estado ucraniano ha mostrado su compromiso para combatir la corrupción, y ha aseverado que las autoridades no quieren alcanzar "compromisos con nadie" que no solo sea corrupto, sino que tenga "pensamientos al respecto".

Los casos de corrupción han afectado a las instituciones ucranianas, más aún en tiempos de guerra. El Parlamento del país aprobó la semana pasada la destitución de Oleksi Reznikov como ministro de Defensa tras una serie de escándalos por sobrecostes en suministros.