AMP2.-O.Próximo.-Blinken pide fondos al Senado alertando de que Rusia e Irán se realimentan en Ucrania y Oriente Próximo

Blinken es interrumpido en varias ocasiones por manifestantes que pedían un alto el fuego

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado este martes que existen "vínculos claros" entre los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, señalando a Rusia y a Irán como agentes desestabilizadores, para justificar ante el Senado más fondos para armar a sus socios.

Blinken ha defendido ante el Comité de Asignaciones del Senado seguir destinando miles de millones de dólares a Ucrania e Israel, pues de no hacerlo, Rusia e Irán se "envalentonarán", en un momento en el que ambos países se están apoyando mutuamente en un intento por sortear las sanciones internacionales impuestas.

"Desde que cortamos los medios tradicionales de Rusia para abastecer a su Ejército, ha recurrido cada vez más a Irán en busca de ayuda. A cambio, Moscú ha suministrado a Teherán tecnología militar cada vez más avanzada, lo que supone una amenaza para la seguridad de Israel", ha explicado.

En una audiencia interrumpida en varias ocasiones por manifestantes que pedían un alto el fuego Gaza, Blinken ha defendido la aprobación de un único paquete económico para Ucrania e Israel y así no dar la impresión de que Estados Unidos intenta contener los problemas de manera aleatoria y sin una solución completa.

En ese sentido ha insistido en no "desmenuzar" este plan de ayuda militar, "mientras ellos cooperan cada vez más y representan una amenaza cada vez mayor para nuestra seguridad y la de nuestros socios y aliados", según recoge la cadena CNN.

Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien también ha participado en el Comité de Asignaciones, ha defendido la ayuda estadounidense a Ucrania, sin la cual las Fuerzas Armadas ucranianas sucumbirían a las tropas rusas.

Para el encargado de la Defensa estadounidense, el apoyo de Washington a Kiev es primordial para frustrar la ofensiva a gran escala lanzada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a finales de febrero de 2022.

"Si tiramos de la manta ahora, Putin solo conseguirá hacerse más fuerte y tendrá éxito en hacer lo que quiere", ha remarcado Austin, que ha tratado de convencer así a los congresistas republicanos, que en su mayoría se oponen a seguir proporcionando ayuda a Ucrania.

AYUDA HUMANITARIA

En relación a la situación de la Franja de Gaza, Blinken ha asegurado que él y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han insistido al Gobierno de Israel en que actúe según "las leyes de la guerra y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario" y "tome todas las acciones posibles para evitar la muerte de civiles".

Asimismo, ha asegurado que estos fondos adicionales también les permitirán "abordar las graves necesidades humanitarias creadas por autócratas y terroristas". Esta ayuda, ha dicho, también beneficiará a Israel, puesto que servirá para "encontrar socios en Gaza" con una "visión del futuro diferente a la de Hamás".

"Los alimentos, el agua, las medicinas y otra asistencia humanitaria esencial para los civiles deben poder llegar a Gaza. Los civiles deben poder mantenerse fuera de peligro, una tarea que se vuelve aún más difícil cuando Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos", ha afirmado el secretario de Estado.

Para distribuir esta ayuda, Blinken ha incidido en la necesidad de establecer "pausas humanitarias", no así un alto el fuego como reclama Naciones Unidas, y ha destacado que por el momento, si bien la ayuda es poca, no hay informes de que parte de ella esté siendo desviada y no llegue a los palestinos .

"La asistencia hasta ahora está llegando a las personas que la necesitan" pero "necesitamos más", ha dicho Blinken, quien cifra en unos 60 los camiones con ayuda que están cruzando por el paso de Rafá hasta la Franja, en contraste con los entre 500 y 800 que a diario pasaban antes de estallar el conflicto.

UNOS 400 ESTADOUNIDENSES ATRAPADOS EN GAZA

Blinken también ha hecho referencia a la situación que viven unos aproximadamente 400 estadounidenses que se encuentran atrapados en la Franja de Gaza tras verse sorprendidos por los ataques de Israel. "Hemos estado en estrecha comunicación, lo mejor que hemos podido", ha dicho.

La cifra en realidad podría superar las mil personas, puesto que la intención de Estados Unidos es también sacar a los familiares más directos de estas 400. "Hemos tenido alrededor de 5.500 comunicaciones (...) para estar en contacto, tratar de guiarlos lo mejor que podamos y trabajar para que puedan irse", ha dicho.

A su vez, ha responsabilizado a Hamás de estar bloqueando la salida de estas personas, en sintonía con las quejas en ese sentido que otros funcionarios de la Administración Biden vienen expresando en los últimos días.