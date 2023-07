AMP2.-Israel.-Otros 10.000 reservistas militares israelíes renuncian al voluntariado en protesta por la reforma judicial

Más de 200.000 personas se manifiestan en todo Israel contra la primera ley de la reforma judicial, que podría ser aprobada el lunes

El grupo opositor israelí Hermanos de Armas ha anunciado este sábado que otros 10.000 reservistas dejarán de prestar servicio voluntario en protesta contra la reforma judicial que impulsa el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y cuya primera ley podría ser aprobada este mismo lunes.

El anuncio lo ha realizado el grupo en una rueda de prensa convocada en Herzliya, a las afueras de Tel Aviv, según recoge el periódico 'The Times of Israel'.

Estos 10.000 militares se suman así a los 1.100 reservistas de la Fuerza Aérea de Israel que anunciaron el viernes por carta la suspensión del servicio de voluntariado. Entre ellos hay 400 pilotos.

Durante las protestas, el exjefe del Shin Bet o servicios secretos israelíes para el interior, Yuval Diskin, ha ensalzado los anuncios de renuncia al servicio voluntario de los reservistas.

"El voluntariado y el heroísmo en el campo de batalla han salvado a nuestro país de sus enemigos. Momentos extraordinarios necesitan de acciones extraordinarias. La renuncia al voluntariado de los reservistas es un acto claramente inusual, pero es legal, democrático, no violento, sobre todo, un acto heroico porque comprendo la enorme fuerza mental que requiere", ha argumentado Diskin.

"Ha llegado el momento de decidir la suspensión del voluntariado de los reservistas hasta que la reforma sea completamente paralizada y hasta que se comprometan a que los cambios sean solo con un amplio consenso", ha añadido.

En particular ha rechazado el argumento del golpe militar. "Esto no es un golpe de Estado. No es una rebelión. Es un llamamiento desesperado a la coalición, la oposición y al presidente. Detened ya la destrucción", ha reseñado.

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, del partido Likud de Netanyahu, ha comparado el anuncio de los reservistas con las amenazas de la "mafia". "La Knesset y el Gobierno de Israel no se pueden permitir rendirse a las amenazas de protección de insubordinados políticos", ha publicado Chikli en Twitter.

"Hay un intento de aprovechar los servicios militares para obligar al Gobierno a cambiar su política", ha afirmado por su parte el ministro de Energía, Israel Katz.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben, ha defendido la aprobación de la nueva ley este lunes y ha advertido de que es solo "la ensalada".

El diputado del Likud Eli Dallal ha criticado esta postura. "Estamos en días difíciles, con multitudes de ciudadanos preocupados. Todos somos hermanos y amo a todos los ciudadanos israelíes. Quiero mucho a quienes están protestando contra la reforma. Los cargos públicos deben tranquilizarse. El Estado de Israel seguirá siendo judío y democrático", ha indicado.

En la misma línea, el diputado del Likud Dan Illouz ha emplazado a la coalición a "abrazar" a los israelíes que se manifiestan contra la reforma judicial "en vez de clavarles dedos en los ojos".

MÁS DE 200.000 MANIFESTANTES

Este sábado unos 85.000 manifestantes contra la reforma judicial han llegado a la sede de la Knesset o Parlamento israelí en Jerusalén tras una marcha de cuatro días desde Tel Aviv en un último intento de parar la reforma judicial.

Los manifestantes han iniciado una acampada indefinida en el parque Saker de Jerusalén, junto a la Knesset, para exigir la paralización de una reforma que consideran lesiva para la división de poderes.

Mientras, en la calle Kaplan de Tel Aviv, epicentro de las protestas semanales que desde hace 29 semanas sacuden al país, hay unas 100.000 personas. En esta ciudad, un grupo de manifestantes ha bloqueado el tráfico en la autopista de Ayalon y la Policía ha arrestado a cuatro de los manifestantes por alteración del orden público. En Haifa hay 14.000 manifestantes y 10.000 más en Netanya.

Los cálculos elevan a más de 200.000 los participantes en las decenas de concentraciones y manifestación convocadas en las principales ciudades israelíes.

VOTACIÓN EL LUNES

Mientras, el primer ministro israelí se ha reunido con los diputados de la coalición y ha subrayado la postura previa: si no se logra un acuerdo de consenso con la oposición, este lunes se aprobará según lo previsto la primera ley de la reforma judicial, que limita la capacidad de los tribunales de restringir, cuestionar y cuestionar las iniciativas y decisiones del poder ejecutivo, según el Canal 12.

Además, el Canal 12 ha asegurado que no ha habido contactos durante el fin de semana entre los líderes de la coalición y los líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz.

Según las fuentes del Canal 12 Netanyahu tampoco estaría dispuesto a acceder a la propuesta del ministro de Defensa, Yoav Gallant, para aplazar el receso estival de la Knesset para dar más tiempo para lograr un acuerdo.

Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid, ha asegurado durante un acto en Moddin que tendrá que elegir entre la ley que se aprobará previsiblemente el lunes y las Fuerzas Armadas israelíes.

"Solo hay dos posibilidades para el Gobierno en los próximos días: o destruye el país o se destruye a sí mismo. O destruye al Ejército, la economía y las relaciones con los estadounidenses, o no", ha afirmado Lapid, según 'The Times of Israel'. "Netanyahu tiene que elegir si prefiere a las Fuerzas de Defensa de Israel o la cláusula de 'razonabilidad'" que anula la ley propuesta, ha remachado.