AMP2.- Ucrania.- Tropas rusas matan a un periodista estadounidense cerca de Kiev, según las autoridades ucranianas

Fuerzas rusas habrían matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

"Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", ha afirmado Nebitov a través de una publicación en Facebook.

"Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico 'The New York Times' ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate", ha apuntado Nebitov.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud de 'The New York Times' y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense, pero el medio ha matizado después que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete años sin colaborar.

Tras difundirse la noticia, la periodista estadounidense Jane Ferguson, corresponsal de la televisión PBC, ha publicado en Twitter que pudo ver el cuerpo de Renaud cubierto con una manta junto a la carretera.

"Acabo de pasar por el lugar cerca de Irpin en el que yace el cuerpo de Brent Renaud bajo una manta. Los médicos ucranianos no han podido hacer nada para ayudarle. Un policía ucraniano muy afectado me ha dicho: 'cuéntaselo a Estados Unidos, al mundo entero, lo que le han hecho a un periodista'", ha apuntado Ferguson.

El periódico neoyorquino ha trasladado el pésame a los familiares de Renaud. "Estamos muy apenados por la noticia de la muerte de Brent Renaud", ha publicado en Twitter el subdirector del 'NYT', Cliff Levy.

Levy ha explicado que Renaud trabajó durante muchos años como cámara y fotógrafo para el diario, pero que no lo hacía desde 2015 y en estos momentos no estaba en nómina del periódico. "Se ha informado de que trabajaba para el 'Times' porque llevaba un carné de prensa que fue emitida hace muchos años para un trabajo", ha indicado Levy.

En una de las primeras reacciones del Gobierno estadounidense, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha explicado que está pendiente de una confirmación directa de la muerte de Renaud por boca de las autoridades ucranianas sobre un suceso que ha descrito como "impactante y horrible".

"Me acabo de enterar, así que consultaré con mis colegas y con los ucranianos para determinar cómo ha ocurrido esto antes de ejecutar las consecuencias apropiadas", ha hecho saber en declaraciones recogidas por la cadena CBS.

"Solo diré que esto es parte integral de lo que ha sido una agresión descarada por parte de los rusos en la que han atacado a civiles, han atacado hospitales, han atacado lugares de culto y han atacado a periodistas", ha lamentado.