AMP2.- Sumar se opone a la ampliación de Barajas: Es un "despropósito" y no está en el acuerdo de gobierno

Díaz reprende a su socio de coalición que "no se puede ser ecologista a ratos" y que hay déficits en España en conexiónes ferroviarias

El diputado de Sumar y futuro portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "despropósito económico y ecológico" la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pues supone "regresar a modelos del pasado".

A su vez, la líder de la formación y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha advertido de que esta medida "no está contemplada" en el acuerdo de gobierno y ha reprochado al PSOE que "no se puede ser ecologista a ratos" y debe ser coherente con los compromisos de reducción de emisiones contaminantes.

Ambos se han pronunciado en estos términos tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 2.400 millones de euros a la extensión del aeródromo madrileño e incidir en que será "la mayor inversión en la última década" en infraestructura aeroportuaria.

Durante una visita a Fitur 2024, la vicepresidenta segunda ha incidido en que España participó recientemente en la COP28 que dejó un mandato de descarbonización de la economía y bajada de emisiones contaminantes, además de incidir en que en materia de movilidad España cuenta con grandes deficiencias en conexiones ferroviarias, como en el caso de Extremadura.

Por tanto, ha señalado que es aquí donde deben priorizarse las mejoras de infraestructuras y ha sostenido que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) no figura la citada inversión de 2.400 millones de euros.

En esta línea, Díaz ha insistido en que ampliar el aeropuerto de Barajas no va en la línea de lo acordado en el pacto de gobierno y que la discusión no va de si Barajas es o no un aeropuerto internacional, que ya lo es, sino de acometer otro modelo de movilidad que reduzca el consumo de combustibles fósiles.

Así, extender el aeropuerto madrileño es un proyecto "propio del siglo XX" y ha presumido que Sumar tiene claro que es una fuerza "verde" y que asume la ecología como motor del cambio económico.

ERREJÓN A PUENTE: ESTO ES SERIO MÁS ALLÁ DE CHANZAS EN TWITTER

Mientras y a través de la red social 'X', Errejón ha enfatizado que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar apuntaba a sustituir vuelos cortos por el tren para vertebrar el país no solo en forma radial, así como a descarbonizar la economía y avanzar "rápido y con ambición" en la transición ecológica.

"El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", ha reprendido el también líder de Más País, para insistir en que la ampliación de Barajas es un "despropósito".

Posteriormente y en declaraciones a 'La Sexta', ha manifestado que este proyecto se ajusta a la "política del pelotazo" y ha respondido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha ironizado con sus críticas que este asunto es más serio que las unas "chanzas" y "bromas" en las redes. De esta forma, le ha recordado que se puede volar a Buenos Aires o a Hong Kong desde hace tiempo desde Madrid. URTASUN, TAMBIÉN EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN

También se ha manifestado el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para enfartizar que su formación siempre ha defendido que la "emergencia climática" obliga a ir "trasladando tráfico aéreo al ferrocarril".

"Seguir ampliando infraestructuras aeroportuarias cuestiona nuestras obligaciones internacionales para la lucha contra el cambio climático", ha apostillado.

A su vez, la dirigente de En Comú Podem y portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, ha recriminado al PSOE que "no se puede ser verde en las grandes cumbres climáticas y gris en la política doméstica", para añadir que ampliar el aeropuerto de Madrid "es propio de modelos económicos antiguos y negacionistas".

La portavoz de feminismos de Sumar y miembro de la Ejecutiva provisional de la formación, Elizabeth Duval, ha mostrado también su oposición a esta medida, dado que "no tiene ningún sentido continuar con el 'Spain is Different' y el turismo masivo como vocación".

"Los tiempos exigen otra cosa. Lo que España necesita no son ampliaciones aeroportuarias, sino industrialización, transición ecológica y una transformación profunda del modelo económico", ha zanjado.

ES UNA "IRRESPONSABILIDAD CLIMÁTICA" Y PIDEN EXPLICACIONES A SÁNCHEZ

Por su parte Verdes Equo, formación que forma parte de la coalición Sumar, ha calificado de "irresponsabilidad climática" la ampliación de Bajaras.

El coportavoz de la formación ecologista y miembro de la Ejecutiva provisional de Sumar, Florent Marcellesi, ha afirmado que es "incomprensible" que Sánchez anuncie esa inversión y después que hay que mitigar los efectos ya reales del cambio climático.

"Un futuro sostenible y justo, como el que el PSOE se ha comprometido a garantizar en el acuerdo de Gobierno con Sumar, pasa exactamente por lo contrario: reducir los viajes en avión y apostar por el transporte ferroviario. Desde Verdes Equo, como parte de Sumar, pedimos coherencia ante la emergencia climática", ha zanjado.

Alianza Verde, también formación ecologista, ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno ante un anuncio que "no es compatible ni coherente" con las políticas climáticas del Ejecutivo, en el marco de los objetivos de reducción de emisiones

"Sorprende este proyecto teniendo en cuenta que uno de los compromisos del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar consiste en la reducción de los vuelos cortos y su sustitución por alternativas ferroviarias", ha apostillado para demandar si Transportes ha calculado la emisión de gases contaminantes de dicha extensión.

"Desde el Gobierno se ha entrado en una dinámica peligrosa para el desarrollo de laspolíticas climáticas", ha alertado el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, dado que "todo lo conseguido en la legislatura pasada con gran esfuerzo no puede frenarse ahora, o incluso deshacerse".

SUMAR TAMBIÉN RECHAZA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VALENCIA

Sumar también manifestó su rechazo a la aplicación del Puerto de Valencia y Compromís, que forma parte del grupo parlamentario, ya avanzó que iba a llevar a los tribunales esta medida y pedir que la Comisión Europa se pronuncie.