AMP2.- Iglesias deja todos los cargos en Podemos y no será diputado por "haberse convertido en un chivo expiatorio"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha anunciado esta noche que deja todos los cargos en su formación y la política de partido e institucional, y no recogerá el acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

Aunque ha mejorado resultados levemente en estas elecciones, Iglesias ha reconocido que estos resultados "lo dejan claro". "Creo que no contribuyo a sumar. No soy una figura política que pueda contribuir a que Unidas Podemos como fuerza política consolide peso institucional dentro de dos años en Madrid y que podamos ganar en la Comunidad y el Ayuntamiento. Cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son y que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia de tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de quienes odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones", ha explicado.

El hasta ahora secretario general de Podemos ha constatado en los últimos 15 días de campaña "un incremento sin precedentes de la agresividad del PP y Vox y de una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización y que la ultraderecha pusiera en cuestión la veracidad de esas amenazas".

"Y mi convicción absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros, más contrarios a la democracia, a los servicios públicas y las bases materiales de la misma. A partir de ahí la inteligencia política tiene que estar por encima de otra consideración. Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración y más allá del cariño de mis compañeros", ha añadido.

NUEVOS LIDERAZGOS FEMENINOS

En la rueda de prensa celebrada para analizar los resultados de las elecciones regionales, tras una reunión con su ejecutiva, el aspirante de la formación morada ha apuntado que aunque ya no esté en las instituciones "seguirá comprometido con su país" y que "no será tapón" para una renovación de liderazgos.

Iglesias no quiere "ninguna figura que pueda contribuir a ensombrecer, a malterminar o condicionar lo que esos nuevos liderazgos tienen que hacer con Podemos, que han de cumplir una promesa como espacio política, que es la feminización", por lo que augura que los nuevos rostros de su partido serán mujeres.

"Creo que tenemos un gran equipo en el Gobierno liderado por Yolanda Díaz. Creo que puede ser la próxima presidenta del Gobierno. Creo que Isa Serra se ve acompañada por un equipo enormemente potente para hacer oposición y para aspirar a construir una alternativa a la ultraderecha en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Van a tener que trabajar en una renovación necesaria", ha añadido.

RECONOCE EL ÉXITO DE PP "TRAMPISTA" Y LA "CONSOLIDACIÓN DE ULTRADERECHA"

Antes del sorprendente anuncio, el hasta ahora líder de Podemos ha reconocido el éxito electoral "impresionante" de la "derecha trumpista" del PP en Madrid y la "consolidación de la ultraderecha" de Vox que, a su juicio, supone una "tragedia para la educación, sanidad y servicios públicos". "Pero es indudable que es lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía madrileña, con una participación además histórica", ha admitido Iglesias, que todo lo confiaba a ello para que ganara la izquierda con su lema de campaña 'Que hable la mayoría'.

Iglesias ha augurado que la victoria de Ayuso y su forma de hacer política en los últimos dos años "va a agudizar los problemas territoriales en España". "Nunca Madrid ha votado de forma tan diferente al resto de España. Auguro que deslealtad hacia el Gobierno de coalición y hacia otras instituciones se va a intensificar", ha apuntado.

El exvicepresidente segundo del Gobierno ha indicado que la izquierda "ha fracasado" en estos comicios y que ha quedado "muy lejos" de la mayoría para armar "un Gobierno decente de izquierdas". Así, ha recordado que batacazo del PSOE (24 escaños) y ha felicitado a Más Madrid y a su candidata, Mónica García, por su "magnífico resultado", pero apostillando que junto a los 10 diputados no suman ni quedan cerca de hacerlo. "Nuestro resultado, aunque lo hayamos mejorado respecto a hace dos años, es una suma insuficiente para ser alternativa de Gobierno a la derecha", ha añadido.

Entonces, Iglesias ha manifestado que "ser útil" para Unidas Podemos ha sido su mayor aspiración pero "cree que es evidente que a día de hoy y esos resultados dejan claro que no contribuye a sumar". Y ha subrayado que los resultados de la participación masiva de las ciudades del sur solo ha contribuido a mejorar los resultados "de la derecha trumpista y consolidado ultraderecha en las instituciones", frente a lo que ellos pensaban.

"ORGULLOSO DE HABER SIDO ÚTIL A PODEMOS Y A ESPAÑA"

Por último, el exministro de Políticas Sociales ha recordado que desde que entraron al Parlamento europeo hace siete años con siete eurodiputados, "pocos se podrían imaginar las cosas que ha conseguido" Unidas Podemos, tanto en resultados electorales como en transformaciones electorales.

"Estoy enormemente orgulloso de haber liderado un proyecto político que cambió la historia de España y que terminó con el bipartidismo, con 80 años de exclusión de nuestras ideas en el Consejo de Ministros. Un partido que gobierna y ha gobernado en muchas comunidades y ayuntamientos y que con Yolanda Díaz va a determinar el futuro de la izquierda en España en los próximos años", ha proseguido.

"Me siento muy orgulloso de haber sido útil a mi fuerza política y a mi país en los últimos años y también de haber servido como vicepresidente pero cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión, no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fui, hasta siempre", ha terminado Iglesias su intervención, en la que no ha admitido preguntas de los periodistas.

Una intervención que empezó y terminó con aplausos de su equipo más cercano. En el atril de Podemos le acompañaban miembros de su candidatura regional como Isa Serra --que se convertirá en portavoz de UP en la Asamblea--, Alejandra Jacinto, Sol Sánchez, Vanessa Lillo, Jesús Santos o Agustín Moreno. Pero también las ministras de Derechos Sociales Ione Belarra y de Igualdad Irene Montero. También los diputados Alberto Rodríguez y Rafael Mayoral, el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, o el líder del partido en Castilla y León, Pablo Fernández, entre otros.