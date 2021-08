AMP2.- EEUU.- Una de las asistentes que denunció a Cuomo defiende públicamente que el gobernador debe "rendir cuentas"

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

Dimite la principal asesora de Cuomo, Melissa DeRosa

Renuncia la copresidenta de la organización para las víctimas de acoso sexual Time's Up, Roberta Kaplan, tras conocerse que ayudó a Cuomo

Brittany Commisso, una de las asistentes del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que denunció que había sido abusada por él, ha defendido este domingo públicamente que este debe "rendir cuentas".

La mujer, que fue identificada como 'Asistente Ejecutiva 1' en un amplio informe de la Fiscalía del estado de Nueva York que corrobora los episodios de abuso y acoso sexual que Cuomo habría cometido sobre al menos una decena de mujeres, ha declarado que su denuncia "fue lo correcto" en una entrevista que se espera que se publique este lunes en el programa "CBS This Morning" y el diario 'Albany Times Union' y que ha recogido CNN.

"Lo que me hizo fue un crimen. Violó la ley", ha dicho Commisso. "No dije nada en todo este tiempo (...) La gente no entiende que es el gobernador del estado de Nueva York", ha expresado. "Hay vigilancia por todos lados y estos están allí para protegerlo a él, no a mí", ha indicado.

El informe de la fiscal Letitia James, resultado de una investigación de casi medio año, sostiene que el gobernador habría violado varias leyes estatales y federales. El caso particular de 'Asistente Ejecutiva 1' investiga cuando Commisso en noviembre de 2020 habría sido asaltada en la mansión que el gobernador dispone en Albany, cuando introdujo sus manos por dentro de su blusa. Unos hechos por los que ya se abrió otra investigación a principios de esta semana.

Desde la oficina de Cuomo, que en todo momento ha negado todas estas acusaciones, aunque posteriormente pidió perdón a todas aquellas personas a las que podría haber dañado, ha calificado de "inconcebible" este episodio, pues "sería un puro acto de locura que el gobernador, con su vida bajo lupa, agarrase el pecho de una empleada en medio de la jornada laboral en la oficina de su mansión".

NUEVAS RENUNCIAS, SALVO DE LA CUOMO

Por otro lado, la principal asesora del gobernador y una de sus principales defensoras, Melissa DeRosa, ha anunciado su dimisión después de que "los últimos dos años hayan sido emocional y mentalmente difíciles".

"Estoy eternamente agradecida por la oportunidad de haber trabajado con colegas tan talentosos y comprometidos en nombre de nuestro estado", ha dicho en un comunicado recogido por la agencia Bloomberg.

Horas después ha presentado su dimisión Roberta Kaplan, copresidenta de Time's Up, una asociación que ayuda a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, después de que el informe de la Fiscalía de Nueva York señalara que había asesorado el gobernador Cuomo en relación a una de las denuncias que había recibido.

Kaplan, una destacada abogada de Nueva York que colaboró en la creación del fondo de defensa legal de Time's Up y llegó a presidir su junta, ha sido expulsada como parte del esfuerzo de la organización el para hacerse "responsable".

"Hemos trabajado para que el poder rinda cuentas (...). Sin embargo, reconocemos que este trabajo a veces ha derivado en una falta de confianza por parte de la comunidad de las víctimas a la que servimos y a la que también pertenecemos", dice la organización en un comunicado, en el que se resalta que esta salida "es lo correcto y apropiado".

Según el amplio informe presentado por James la semana pasada, Kaplan colaboró en la redacción de un escrito a finales de 2020 con el que se pretendía cuestionar la credibilidad de Lindsey Boylan una de las mujeres que denunció a Cuomo, por entre otras cosas, haberla besado, toqueteado y lanzado propuestas inapropiadas.

Kaplan dio el visto bueno a ese escrito para que se difundiera a través de los medios de comunicación, aunque tras hacer una serie de correcciones. Finalmente, el texto no fue hecho público, después de que otros asesores de Cuomo consideraran que podría ir en contra de sus intereses, sostiene James en el informe.

Este lunes está previsto que el Comité Judicial de la Asamblea estatal se reúna para decidir los próximos pasos en su investigación de impugnación del gobernador.

