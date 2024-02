AMP UGT llevará a la negociación colectiva la subida salarial y la reducción de la jornada laboral

UGT ha asegurado de que exigirá en las próximas negociaciones colectivas la recuperación del poder adquisitivo del trabajador y la reducción de la jornada laboral.

Así lo ha avanzado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el secretario del sindicato en Castilla y León, Faustino Temprano, y la secretaria de acción sindical de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, que han presentado sus jornadas sobre acción sindical y negociación colectiva en los sectores de Industria, Construcción y Agroalimentación que se desarrollarán martes y miércoles en Segovia.

"Para nosotros hay dos temas fundamentales en los convenios de 2024. Una, la subida de los salarios. Aquí solicitamos que los empresarios respeten el acuerdo estatal de negociación colectiva, donde obliga las partes y donde el trabajador en el año 2024 no solamente tiene que mantener el poder adquisitivo, sino también tiene que recuperar poder adquisitivo", ha detallado el líder sindical.

El segundo aspecto se refiere, en sus palabras, a la "reducción del tiempo de trabajo". " En estos momentos existen dos mesas a nivel nacional, una bipartita con los empresarios donde se está tocando este tema y otra mesa de Diálogo Social. Pero nosotros queremos la reducción de jornada laboral tanto en cómputo anual como en cómputo semanal y poderla trasladar a los convenios colectivos", ha continuado.

Temprano ha recordado que la negociación colectiva es la "única herramienta clave para la distribución de la riqueza" y que, además, a su juicio, "es imprescindible para mejorar la vida de los trabajadores". "Para nosotros solamente existen dos formas de redistribuir la riqueza, una a través de la negociación colectiva y la otra es de una fiscalidad más justa y progresiva", ha explicado para lamentar que en Castilla y León hay una "gran cantidad" de trabajadores que no están sujetos al convenio colectivo ya que el 90 por ciento del tejido empresarial está formado por microempresas que no llegan a seis trabajadores, "y por lo tanto no tienen representatividad sindical".

En este punto, ha destacado que durante este 2024 la subida del SMI y de la reforma laboral condicionarán las negociaciones. "Muchas categorías profesionales hayan quedado absorbidas por el propio salario mínimo interprofesional.

Temprano también ha aprovechado para exigir al Gobierno una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta que Castilla y León es la autonomía con "mayor siniestralidad de España". Una normativa que, ahora mismo, está "desfasada", ha apuntado.

Al hilo de este argumento, también ha reclamado cambios en la negociación colectiva, con una ley en la que los costes no sean sufragados "exclusivamente" por los afiliados de organizaciones empresariales y sindicales, cuando de la acción se "beneficia el conjunto de los trabajadores porque así obliga la propia Constitución". "Tiene que ser una ley integral que ordene los convenios colectivos, que articule lo que es la propia negociación colectiva y que sitúe los diferentes niveles de negociación", ha ahondado.

23 CONVENIOS PENDIENTES

En lo que respecta a los sectores de Industria, Construcción y Agroalimentación, la federación tiene un total de 73 convenios sectoriales provinciales que dan cobertura a más de 126.000 trabajadores, ha explicado Sandra Vega. "De estos 73 convenios, 23 son los que nos quedarían pendientes por negociar a lo largo de este año 2024 sin tener en cuenta convenios de empresas tan importantes como Renault, Horse o RYA, del Grupo Antolín", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que la medida de subida salarial con la que han cerrado 2023 se sitúa en un 3,04 por ciento. "Hay que tener en cuenta que de estos 73 convenios, solo 32 tienen cláusula de revisión salarial. Con estos datos y viendo que el IPC interanual a la fecha 31 de diciembre del 2023 se situó en un 3,01 por ciento, hacemos una valoración muy positiva de los acuerdos que hemos alcanzado dentro de nuestros convenios colectivos", ha subrayado.

IMPORTANTE IMPACTO

Así, ha destacado "el importante impacto" que la subida del SMI ha tenido en los convenios, "sobre todo en el campo", aunque con matices. "Otra cosa muy diferente es que hay agricultores que no quieran aplicar esas subidas y se estén dedicando a bloquear la negociación de alguno de estos convenios", ha afeado para advertir que, como hicieran el pasado año, el lema de esta campaña será el mismo 'salario o conflicto'.

"Un ejemplo claro de estos conflictos es lo que ya está pasando con la cláusula de garantía salarial del convenio de la industria química, donde los empresarios tienen que subir un 10,3 por ciento los salarios a todos los trabajadores. Pero ya han aparecido algunos lumbreras diciendo que esa subida no se la va a aplicar a las personas contratadas en los años 2021 que tengan un salario mínimo superior al pactado en el convenio. Desde aquí decir que UGT-FICA Castilla y León no va a permitir ni la confrontación ni la desigualdad entre los diferentes trabajadores. Por eso ya se ha iniciado un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional", ha advertido.

Una acción judicial que "se complica" en Castilla y León por la acción del "Gobierno casposo de Vox" y su "ataque" a las organizaciones sindicales y a la Constitución a través de la "falta de financiación del Serla". "No han conseguido eliminarlo, porque no puedo, pero ponen en riesgo su propia existencia con la falta de financiación. Este es el escenario en el que nos encontramos, donde el ataque no solamente va dirigido contra las organizaciones sindicales, sino que el ataque también se va dirigido a todos los trabajadores.