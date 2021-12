AMP.-Rajoy logra la 'foto' de Casado y Ayuso, que charlan brevemente, tras 40 días sin coincidir en plena crisis interna

Las cámaras captan su conversación tras el 'photocall' pero también charlaron unos minutos antes y después del acto de presentación.

Santamaría, Alonso, Catalá, Méndez de Vigo, Pastor, Montoro, Báñez, Mañueco y Gamarendi arropan al expresidente al presentar su libro

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha logrado reunir este miércoles en la presentación de su libro 'Política para adultos' a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del PP, Pablo Casado, que han charlado brevemente delante del 'photocall'. Se trata de su primer reencuentro público después de más de mes y medio sin coincidir, en pleno pulso por el control del Partido Popular en Madrid.

Este reencuentro entre Ayuso y Casado se produce después de más de 40 días sin que se les haya visto juntos en público. La última vez fue el pasado 19 de octubre, cuando visitaron las instalaciones del nuevo Campus de IE Tower, un acto al que también acudió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Ambos han participado en el posado central ante los medios gráficos junto a Rajoy, Almeida, Mañueco, el periodista Carlos Herrera, y la editora Nuria Cabutí. Después, el expresidente del Gobierno ha realizado una foto solo con su editora y Herrera.

En ese momento, Casado y Ayuso se han apartado a un lado y han mantenido una breve conversación de poco más de un minuto, mientras hacían lo mismo Almeida y Mañueco. Las cámaras han podido captar el gesto de distensión y el líder del PP ha tocado la espalda a Ayuso para acompañarla a la sala dónde se iba a celebrar el acto. Allí han estado sentados en primera fila, separados por la esposa de Rajoy, Elvira Fernández.

CASADO LE EXPLICA SU VIAJE A GRECIA Y CHIPRE

Sin embargo, ésa no ha sido la única charla de Casado y la presidenta madrileña, ya que ambos han conversado antes del posado en 'photocall' en un salón habilitado para los invitados al acto. Y también se les han visto dialogar brevemente al término de la intervención de Rajoy.

En esta última charla es cuando el líder del PP ha explicado a Ayuso que se verán el día 6 en la celebración de la Constitución que organiza el Congreso de los Diputados y que no podrá asistir al homenaje que hace este viernes el Gobierno madrileño por su viaje a Chipre y Grecia, según han informado fuentes 'populares'.

Ante algunas informaciones publicadas sobre la colocación en el 'photocall' y ante el hecho que no estuvieran juntos Ayuso y Casado, fuentes de la Puerta del Sol han señalado que esa foto la establece protocolo de la organización y, por tanto, "no es cierto" que la presidenta madrileña no haya querido situarse junto a su jefe de filas. Según estas mismas fuentes, fue protocolo quien se encargó de poner a Rajoy en medio de ambos, algo que han calificado de "lógico".

RAJOY DEDICA PALABRAS A AYUSO Y CASADO

La foto de Casado y Ayuso se ha convertido este miércoles en la mejor promoción del libro de Mariano Rajoy 'Política para adultos', una obra que repasa la profunda transformación que sufrió la política española desde la irrupción del 15M y se centra en el populismo "rotundo" de partidos como Podemos, pero también alude a los rasgos populistas de Vox o Ciudadanos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El propio Rajoy, que ha confesado esta mañana en Cope que le hacía "mucha ilusión" que vinieran al acto, ha intentado quitar hierro al choque interno que vive la Puerta del Sol y Génova alegando que al final "cosas como éstas acaban arreglándose". El pasado domingo, ya dijo que la "sangre no llegará al río".

Al inicio del acto en el Casino de Madrid, el expresidente ha dicho que Casado que debe llegar pronto a la presidencia del Gobierno "para el bien de todos, incluidos de aquellos que no le votan". También le ha dado las gracias a la presidenta madrileña por asistir y ha afirmado que ha sido "muy valiente" y fue capaz de "tomar decisiones en momentos muy difíciles", como la pandemia.

Según el expresidente del Gobierno, Ayuso fue "objeto de criticas absurdas por parte la izquierda madrileña y otra que anida no muy lejos". "La que más me asombró a mi fue la del Zendal, es algo realmente incomprensible", ha exclamado.

El periodista Carlos Herrera también ha aludido a la tensión interna en el PP de Madrid al asegurar que la Navidad trae "encuentros inesperados" y que "incluso existe el milagro de la Navidad", como si el libro de Rajoy fuera "papa Noel" y reuniera a parte de la familia que hace tiempo no se ve.

SUS MINISTROS ACUDEN AL ACTO

Al acto, que se ha celebrado en el Casino de Madrid, han asistido casi todos los ministros de Mariano Rajoy, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Iñigo Méndez de Vigo, Ana Pastor, Fátima Báñez, Rafael Catalán, Alfonso Alonso, Ana Mato, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, Álvaro Nadal o Iñigo de la Serna.

También ha acudido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el excomisario Miguel Arias Cañete; la exsecretaria de Comunicación Carmen Martínez de Castro; el exministro y exsecretario general del PP, Javier Arenas; y el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,

Entre los asistentes estaban también los exministros José María Michavila y Pedro Morenés, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el expresidente de Telefónica César Alierta, entre otros. Está previsto que más adelante Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno presenten el libro de Rajoy en sus respectivos territorios, según fuentes cercanas al exjefe del Ejecutivo.