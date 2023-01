AMP.-Perú.- La presidenta de Perú nombra nuevos ministros en una nueva reestructuración de su gabinete

Boluarte pide perdón por la situación en el país, pero asegura que no renunciará al cargo

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha renovado este viernes su gabinete, tomando juramento a tres ministros, después de una semana con más de una veintena de muertes en las manifestaciones antigubernamentales que exigen el fin del mandato de Boluarte y elecciones adelantadas.

Boluarte ha nombrado ministro del Interior a Vicente Romero Fernández, mientras que Luis Alfonso Adrianzén Ojeda ha asumido el cargo en la cartera de Trabajo, y Nancy Rosalina Tolentino Gamarra será la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Romero, que ya ostentó el cargo en Interior en diciembre de 2017, se ha desempeñado como director de la Policía Nacional entre 2015 y 2017, según informa la Presidencia peruana.

Adrianzén, abogado de profesión, ha ocupado la secretaría general de la Presidencia del Consejo de Ministros y de varios ministerios. Por su parte, Tolentino, psicóloga experta, ha ejercido como directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar.

Estos nuevos ministros reemplazan a Víctor Rojas en Interior, contra quien se había presentado una moción de interpelación para responder sobre las acciones de la Policía en las protestas; a Eduardo García en Trabajo y Grecia Rojas Ortiz en Mujer, quienes han dimitido por la situación de crisis del país.

El que fuera ministro de Trabajo dejó el cargo alegando que las elecciones generales no pueden esperar hasta 2024, tal y como ha acordado la Administración de Boluarte.

"La situación amerita un cambio de rostro en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede esperar hasta abril del 2024. No hacerlo, creo que genera un desgaste que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la constricción del diálogo que considera que necesita el país", apuntó García en su carta de renuncia.

BOLUARTE: "PIDO PERDÓN, PERO NO RENUNCIO"

Dina Boluarte ha pedido públicamente perdón por la situación en el país que ha dejado cerca de medio centenar de muertos, al tiempo que ha descartado que vaya a renunciar del cargo, según ha expresado en un mensaje a la nación horas después de haber reestructurado su gabinete.

"No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos", ha lamentado la mandataria.

"No voy a renunciar. Mi compromiso es con Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria", ha declarado en referencia a los gobernadores y organizadores sociales que han solicitado su dimisión.

Sin embargo, Boluarte ha reiterado que no pretende quedarse en el poder, remarcando que ha pedido el adelanto de las elecciones. Asimismo, ha señalado que ha dispuesto el fortalecimiento del diálogo en el Ejecutivo, para que haya "resultados concretos" con la población.

La presidenta de Perú ha criticado la violencia de las protestas, incluida la toma de aeropuertos o la quema de infraestructuras, y ha denunciado a los políticos que están "azuzando" el "caos y la certidumbre" para beneficiarse de cara a la campaña electoral.

La Fiscalía de Perú ha confirmado que el balance de víctimas supera los 40 fallecidos, incluido un agente de Policía, y los 530 heridos. Por su parte, ha informado de que más de 300 ciudadanos han sido detenidos por haber cometido "delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos".