AMP.-Díaz defiende que el acuerdo de reforma laboral "permanezca como está", pero ofrece diálogo y "cariño" a sus socios

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que la vocación del Ejecutivo es que el texto de la reforma laboral pactado con sindicatos y patronal "permanezca como está" después de que algunos de sus socios parlamentarios criticasen el acuerdo y lo llegasen a calificar de "humo". Sin embargo Díaz ha apostado por mantener el diálogo "con especial atención y cariño" a los socios del Ejecutivo en lugar de buscar el apoyo de otros partidos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado dicha reforma laboral, Díaz ha destacado que el acuerdo a tres partes ha costado 9 meses de negociación y ha pedido "respeto" para las partes que lo han alcanzado.

"No hemos estado nueve meses para esto, la vocación es mantener este texto", ha reiterado. Así, ha salido al paso de las cuestiones sobre si el acuerdo puede sufrir modificaciones durante la tramitación parlamentaria, después de que PNV, ERC y EH Bildu hayan manifestado su disconformidad con el mismo. Previamente, la patronal había avisado de que lo rechazarían si se tocaba "una coma".

Así, Díaz ha destacado que el texto está medido al detalle y el contenido está muy discutido y negociado entre las partes y por tanto deberían "respetarlo" ya que se trata de un acuerdo "de país. En este sentido ha explicado que cada precepto está "con sus comas y sus verbos" y cada frase está "repensada y recuestionada".

Además ha asegurado que hubiera sido más fácil diseñar una norma unilateral desde e Gobierno pero que ella se ha empeñado expresamente en que el acuerdo fuera a tres porque eso garantiza su "perdurabilidad" y da tranquilidad a empresarios y trabajadores.

REAL DECRETO LEY QUE DEBE SER CONVALIDADO EN EL CONGRESO

La norma ha sido tramitada como Real Decreto Ley y entrará en vigor este miércoles pero debe ser convalidada en el Congreso en el plazo de un mes. Sin embargo, los principales socios parlamentarios del Gobierno PNV, ERC y Bildu han dicho que de momento están en el "no" y han pedido que se tramite como proyecto de ley para poder incluir enmiendas.

Díaz ha insistido en que el texto se quede como está pero ha afirmado que el Gobierno va a seguir dialogando "con especial atención y cariño" a las fuerzas que han apoyado al Gobierno a lo largo de la legislatura. La vicepresidenta ha respondido así al ser preguntada sobre si el Ejecutivo va a buscar el apoyo de Ciudadanos para pasar la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley de la reforma laboral ante la negativa de sus socios.

Además ha defendido que desde que inició la negociación se ha ido informando a las fuerzas políticas y también dialogando con ellas y ha asegurado que lo seguirán haciendo, especialmente con las que vienen apoyando al Gobierno, "con la convicción de que el diálogo es posible", ha apuntado.

MUY DIFÍCIL DECIR QUE NO A ESTA REFORMA

En esta misma línea ha recordado que el Gobierno afrontó una situación similar con la llamada "Ley Rider". "Finalmente la tramitación parlamentaria fue la que fue, a pesar de que había muchísimos debates", ha añadido confiando en que en esta ocasión la ley también salga adelante. Díaz ha insistido en que el acuerdo mejora la vida de los trabajadores y por tanto "es muy difícil poder decirle que no" ya que además la ciudadanía ha percibido que ataca la precariedad.

A este respecto Díaz ha pedido al PP que abandone la política de "los muros" y del "no por el no" porque hace daño a la ciudadanía, que no quiere ruidos y por el contrario busca entenderse. "Nuestra ciudadanía entiende que este acuerdo mejora la vida de los trabajadores de nuestro país", ha recalcado.

Finalmente, ha rechazado las críticas de ERC que este mismo martes afirmó que el acuerdo sobre la reforma laboral era "humo". Así, ha afirmado que decirle a los trabajadores que van a acabar con la precariedad "creo que humo no es". Tampoco es humo, según ha indicado, recuperar "la ultractividad", por lo que peleaban los trabajadores del sector del metal en la reciente huelga en Cádiz.