AMP.- Vox denuncia de la "espantada" de ministros en el Congreso y el Gobierno pide parar la "crispación"

Bolaños recrimina a Espinosa de los Monteros que no quiera hablar con él e Isabel Rodríguez les insta a dejar de "deteriorar las instituciones"

Vox se ha quejado este miércoles en el Congreso de la "espantada" del grueso de los ministros en la sesión de control, a la que sólo han acudido seis miembros del Gobierno, una crítica que han obviado los responsables de Presidencia, Félix Bolaños, y Política Territorial, Isabel Rodríguez, quienes han vuelto a hacer bandera del "diálogo" y han denostado la "crispación" y la resolución de los problemas "a bofetadas".

La ausencia de gran parte del Gabinete, incluido el presidente, Pedro Sánchez, de viaje en Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, ha centrado las quejas del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y de la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona.

Pero sus interlocutores no han entrado en ese asunto y han preferido utilizar sus intervenciones para descalificar el modo con el que Vox se conduce en política en general y en el Congreso, en particular.

SÓLO SEIS MINISTROS

Los de Santiago Abascal han denunciado que el Gobierno sólo responda este miércoles a ocho de las 22 preguntas planteadas por la oposición y que sólo hayan ido al hemiciclo seis de los 11 ministros a los que se quería pedir explicaciones.

Eso le ha servido a Espinosa de los Monteros para burlarse de la disposición del Gobierno al diálogo. "Para dialogar, tendrían que venir", ha dicho, frase que ha dado pie a Bolaños a recriminarle su negativa a participar en las dos rondas de contactos que ha abierto con los partidos desde que llegó al cargo el pasado mes de julio.

"Le he llamado tres veces y no ha tenido a bien ni hablar ni reunirse conmigo", le ha soltado, afeándole sus "excusas baratas sobre cuartos oscuros" e invitándole a quedar en un parque si lo prefiere.

"No tenga miedo lo único que le puede pasar es que se le abra un poco la mente y vea que España se mucho más diversa, abierta y tolerante de lo que usted cree", le ha retado Bolaños, incidiendo en que a él, a diferencia de a Abascal, no le gusta "solucionar los temas a bofetadas".

Pero el ministro no ha convencido a su interlocutor, quien ha rechazado la cita en un parque y ha optado por acusar al Gobierno de "traicionar" a España por "someterse a los separatistas" y a Sánchez de "bajar la cabeza ante la señera".

Ante estos comentarios, Bolaños ha saludado el resultado de la reunión de la mesa de diálogo con Cataluña de la semana pasada y ha sacado pecho por formar parte de un Gobierno que, ha enfatizado, "por primera vez encara el problema" catalán para buscarle "una solución democrática".

Después ha llegado el rifirrafe entre Olona y la también portavoz del Gobierno, ante la que la diputada ha denunciado la "espantada" de ministros este miércoles y la "permanente rebeldía democrática" del Ejecutivo.

OLONA Y "LOS ESTILISMOS" DE YOLANDA DÍAZ

Al igual que Espinosa de los Monteros ha planteado a Bolaños la pregunta que había presentado para la vicepresidenta Nadia Calviño y que el Gobierno derivó al ministro de Presidencia, Olona ha formulado a Rodríguez la que quería hacer a la "ministra comunista", como se refiere a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

"Como usted no es competente no le puedo exigir que deje de preocuparse tanto por sus estilismos y se preocupe más de abrir al público las oficinas del SEPE", ha deslizado la diputada de Vox, quien ha sugerido a Rodríguez que dimita para no ser responsable de la "traición" a España que, a su juicio, está haciendo el Gobierno.

Pero Rodríguez ha dedicado el grueso de su respuesta a descalificar el fondo y la forma de los mensajes de Vox, acusándoles de no "respetar en absoluto" el Reglamento del Congreso y sacando a colación el incidente protagonizado este martes por su diputado José María Sánchez, quien se negó a acatar la orden de abandonar el hemiciclo que recibió por parte de la Presidencia tras llamar "bruja" a la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja.

SON COMO LOS INDEPENDENTISTAS

"Para insultos los de ustedes ayer", ha dicho Rodríguez, quien ha avisado a Olona de que no se sitúan "las lejos de los independentistas radicales" cuando "se saltan el Reglamento" porque así también se "deterioran las instituciones y el Estado".

"Dejen atrás la nostalgia de la Inquisición y la persecución. Respeten las instituciones y cuiden la democracia", ha pedido la ministra de Política Territorial, exigiendo a Vox, respeto también para los profesionales de los medios de comunicación que "velan por cumplir el derecho constitucional a la información".