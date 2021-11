AMP.- Venezuela.- Capriles reprocha la falta de unidad y el "egoísmo" de la oposición en las elecciones venezolanas

Henrique Capriles ha señalado este martes que la falta de unidad de la oposición, y algunos casos fruto del "egoísmo", explica en parte la enésima derrota en las urnas de las fuerzas contrarias al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa celebrada este martes, el dirigente de la oposición ha hecho un balance sobre la cita electoral de este domingo, en la que el oficialismo logró ganar en 20 de las 23 gobernaciones, más de un 85 por ciento del territorio, según los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE).

"Aquí lo que debe quedar claro es que el Polo Patriótico fue con un candidato y hubo una dispersión del voto que hizo mucho daño, muy alimentada en algunos sitios por Maduro, pero en otros también producto de mezquindad, de egoísmo, de negacionismo y de pelas chiquitas", ha valorado Capriles.

"Aquí solo tenemos que tener un objetivo, si nosotros queremos construir una Venezuela para todos, para poder alcanzar una Venezuela para todos, todos los que quieran cambio tenemos que buscar la manera de entendernos y ponernos de acuerdo para que el voto del cambio no se disperse", ha recalcado.

A pesar de los resultados, Capriles ha destacado que la oposición ha ganado en espacios donde no lo hacía desde hace dos décadas y eso ha dicho, "es de lo que no está hablando Nicolás Maduro ni ningún vocero del gobierno".

"Este es el análisis que no van a ver en VTV (Venezolana de Televisión)", ha dicho un Capriles que ha valorado los niveles de participación tal y como esperaba. "No podemos decir que la ganadora del domingo sea la abstención porque eso no es verdad", ha dicho en la rueda de prensa celebrada en Caracas.

"El régimen quería que los venezolanos no saliéramos a votar. Hay la estrategia del Gobierno de Maduro de hacernos creer que es un país que está pintado de rojo, eso no es verdad", ha dicho Capriles.