AMP.- Ucrania.- Zelenski pide al grupo de Ramstein más defensas aéreas y misiles para ganar la "batalla del invierno"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este miércoles a los países que forman el grupo de Ramstein que suministren más sistemas de defensa antiáerea y misiles de largo alcance para "ganar la batalla del invierno", tras exponer que Moscú plantea una guerra de desgaste con ataques a la red energética ucraniana.

En declaraciones desde la sede de la OTAN, donde tiene lugar la reunión de la coalición de más de 50 países aliados de Ucrania en el marco de la invasión rusa, el mandatario ucraniano ha señalado que llevará al encuentro las "prioridades" de Defensa de Ucrania y "peticiones concretas" como sistemas de defensa y misiles de largo alcance.

"Necesitamos (los equipos militares) en puntos concretos del territorio para proteger a nuestro pueblo, salvar la red energética y las rutas de exportación de grano", ha asegurado respecto a los sistemas antiaéreos, al tiempo que ha puesto el acento en que con misiles de largo alcance Ucrania estará también en disposición de hacer retroceder a Rusia, en lo que se ha convertido un escenario de guerra de artillería.

SACAR LA GUERRA DE LA FRONTERA DE LA ALIANZA

Ya dentro de la reunión, el mandatario ucraniano ha insistido a los socios de Kiev en "dar pasos que salven vidas", poniendo el foco en "ganar la batalla del invierno contra el terror ruso". "Ucrania puede y va a sobrevivir, pero es importante sacar el instrumento del terror de las manos de Rusia", ha expuesto, momento en el que ha comparado a Vladimir Putin con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Esto, según el líder ucraniano, no solo irá en beneficio de un "final justo" para Kiev sino de todos los aliados de la OTAN que "apartarán la guerra de sus fronteras". "Los misiles no caerán en Polonia, en Rumanía si no superan el cielo ucraniano", ha incidido.

Junto a Zelenski, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha mostrado el apoyo de los aliados a Kiev "el tiempo que haga falta", avanzando que del encuentro del grupo de Ramstein saldrán más compromisos.

El ex primer ministro noruego ha avisado de que Vladimir Putin pretende usar el invierno "como arma de guerra" y los miembros de la OTAN deben "prevenir" esta situación e incrementar las capacidades defensivas ucranianas, insistiendo en que el foco debe ser proteger la economía de Ucrania y permitir que funcione como un país normal.

"Vuestra lucha es nuestra lucha. Vuestra seguridad es nuestra seguridad y vuestros valores son nuestros valores. Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta", ha zanjado Stoltenberg.

El mandatario ucraniano ha viajado este martes por sorpresa a Bélgica para participar en la sede de la OTAN en la reunión del grupo Ramstein, la coalición de 50 países liderada por Estados Unidos, que presta ayuda militar a Kiev en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. El encuentro busca renovar el apoyo militar a largo plazo a Ucrania, despejando así las primeras grietas surgidas entre aliados, con la vista puesta en mandar una señal firme frente a Rusia y evitar que el conflicto se cronifique.