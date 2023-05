AMP.- Ucrania.- Zelenski niega que Ucrania esté detrás del intento de atentado contra Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado la posibilidad de que Ucrania esté detrás de los drones que han sobrevolado este miércoles el Kremlin con la intención, según Rusia, de atentar contra su presidente, Vladimir Putin.

"No estamos atacando a Putin ni a Moscú. Estamos luchando en nuestro propio territorio y defendiendo nuestros pueblos y ciudades", ha manifestado el jefe de Estado ucraniano, quien ha abogado por dejar este asunto en manos de tribunal internacional, que esperan que investigue crímenes en el marco de la guerra en Ucrania.

El mandatario ucraniano, quien se encuentra en la capital de Finlandia, Helsinki, con motivo de una cumbre de líderes nórdicos, ha añadido que, debido a la falta de armamento, Ucrania no está en disposición de usarlas para atacar territorio ruso, según recoge Ukrinform.

Así pues, Zelenski ha asegurado que "es muy simple" comprender las acusaciones vertidas por Rusia, un país que, dice, "no tiene victorias" desde que inició la invasión de Ucrania, y necesita de algún modo "motivar a la sociedad de alguna manera para poder seguir adelante" con la ofensiva.

"No hay victorias en Rusia. Y ya no puede motivar a su sociedad y no puede simplemente enviar a sus militares a la muerte. No tiene victorias: el segundo Ejército del mundo ha perdido en el campo de batalla", ha manifestado el presidente de Ucrania, quien considera que Rusia "ha perdido como Estado".

Zelenski considera que a Putin tan solo le queda la opción de "manipular" la situación, si bien ha incidido en que para resolverla basta con que Rusia retire sus tropas. "No hay necesidad de intimidar a nadie (...). Sería mucho más fácil que no usara cualquier manipulación", ha zanjado.

El Kremlin ha denunciado este miércoles un intento de atentado contra Putin mediante dos drones que han sido derribados en el aire cerca del edificio de la sede de la Presidencia. Por su parte, el asesor presidencial de Ucrania, Mijailo Podoliak, ya había rechazado que Kiev esté involucrada en el incidente.