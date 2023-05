AMP.- Ucrania.- Zelenski dice que Ucrania necesita más tiempo de cara a una contraofensiva contra Rusia

El presidente ucraniano recalca que ahora podría "tener éxito" pero argumenta que "perdería a mucha gente"

Advierte de que cualquier iniciativa de paz extranjera debe estar supeditada a las demandas de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este jueves que Kiev necesita más tiempo de cara a lanzar una esperada contraofensiva contra Rusia y ha subrayado que aún necesita que llegue la prometida ayuda militar por parte de sus aliados de cara a estas operaciones.

"Podemos ir adelante (con lo que tenemos) y tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable", ha sostenido durante una entrevista concedida desde la capital ucraniana a emisoras públicas del grupo Eurovision News.

"Tenemos que esperar. Aún necesitamos un poco más de tiempo", ha manifestado, antes de agregar que las brigadas de combate, algunas de las cuales han sido entrenadas por países miembro de la OTAN, están "preparadas", si bien el Ejército aún necesita "algunas cosas", incluidos vehículos blindados.

Las autoridades ucranianas llevan un tiempo anticipando que la contraofensiva podría tener lugar próximamente, si bien nunca se ha especificado una fecha. Las tropas rusas han fortificado sus defensas en todo el frente para intentar frenar la posible acometida.

En este sentido, Zelenski ha expresado su confianza en que el Ejército ucraniano podría lograr avances y ha advertido de la posibilidad de "un conflicto congelado", algo con lo que Rusia "cuenta", según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

El presidente ucraniano ha descartado además la posibilidad de reconocer la autoridad rusa en los territorios anexionados en caso de que se inicien conversaciones de paz, al tiempo que ha reconocido que "todo el mundo tendrá una idea" sobre el contenido de las mismas.

"No pueden presionar a Ucrania a que entregue territorios. ¿Por qué debería ningún país del mundo dar su territorio a (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin?", se ha preguntado, si bien por el momento no hay expectativas de que Kiev y Moscú puedan sentarse en la mesa de negociaciones.

Por otra parte, Zelenski ha negado que Kiev pueda perder el apoyo de Washington en caso de que el presidente estadounidense, Joe Biden, no logre la reelección en 2024 y ha mostrado su expectativa de "haber ganado (la guerra) para entonces".

Zelenski ha reseñado además que las sanciones contra Rusia están afectando a la industria de defensa rusa y ha reiterado su rechazo a las acusaciones de Rusia sobre un intento de asesinato de Putin usando drones contra el Kremlin, que ha descrito como una posible operación de falsa bandera.

"Buscan constantemente algo que suene a justificación y dicen: 'Nos haces esto, así que nosotros hacemos esto'", ha argumentado. "No funcionó. Incluso para el público interno, no funcionó. Sus propios propagandistas no se lo creen, porque pareció muy, muy artificial", ha zanjado.

PLANES DE PAZ

Zelenski también ha hablado de las iniciativas de paz que varios países han propuesto para intentar lograr una salida dialogada al conflicto y ha advertido de que estas deben adherirse al plan que ya ha presentado Kiev. "Propusimos una fórmula de paz y estamos listos para dialogar en base a ella", ha remarcado.

Zelenski no descarta que en caso de que Ucrania no logre los objetivos marcados en su contraofensiva más países u organizaciones regionales vayan presentado nuevas iniciativas de paz, sin embargo, no pueden alejarse de las demandas de Kiev.

En ese sentido, ha calificado de "ilógicas" las propuestas de paz que contemplan la adhesión de territorios ucranianos a Rusia y ha subrayado que "ningún país del mundo" concedería nunca algo así, ha dicho.

"Hemos visto iniciativas de China, veremos iniciativas de América Latina, iniciativas de algunos otros países, no se descartan de Europa, probablemente algunas de los países del Este, de los Estados árabes, ha enumerado.

Es perfectamente normal que la gente ofrezca su visión", pero "una visión debe seguir siendo una visión, no puede ser una presión (...) creo que es posible trabajar con estas iniciativas en base a nuestro plan", ha dicho.

"Propusimos una fórmula de paz. Estamos listos para una conversación, para un diálogo bajo esta plataforma (...) Creo que esto es lo justo", ha zanjado Zelenski.