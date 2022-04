AMP.- Ucrania.- Zelenski anuncia que Binken y Austin visitarán Kiev este domingo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado que los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Binken y Lloyd Austin, respectivamente, visitarán este domingo Kiev, la capital ucraniana.

"No creo que sea un secreto que mañana viene gente de Estados Unidos, el secretario de Estado, el señor Blinken, y el secretario de Defensa, que vienen a vernos", ha explicado Zelenski en una rueda de prensa celebrada en el metro de Kiev.

Zelenski ha indicado que "esperamos que cuando la seguridad lo permita el presidente de Estados Unidos venga a hablar con nosotros".

El presidente estadounidense, Joe Biden, informó la semana pasada de que estaba trabajando sobre el viaje de altos cargos de su gobierno a Ucrania. La visita del domingo coincide con la celebración de la Pascua ortodoxa.

Además, Zelenski ha advertido de que suspenderá todos los contactos con Moscú si matan a los ucranianos atrapados en la ciudad de Mariúpol, cercada por las tropas rusas, o si se organizan "pseudoreferéndums" en los territorios ocupados.

Así, ha expicado que están en "contacto permanente" con los ucranianos que resisten en Mariúpol, pero ha explicado que no debe dar detalles del contenido de estas comunicaciones. "Esta es nuestra gente y es nuestra ciudad", ha remachado.

El mandatario ucraniano ha reiterado su disposición a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. "No tengo derecho a tener miedo" mientras otros se enfrentan a las fuerzas rusas, ha argumentado.

"Me gustaría empezar a finalizar la guerra. Hay una vía diplomática y hay una vía militar. Cualquier persona saludable y cabal siempre elige la vía diplomática porque sabe que aunque es difícil, puede evitar pérdidas de miles y quizás millones de víctimas", ha argumentado.

La cita con Putin podría ser en Turquía, pero dependerá del dirigente ruso. Sin embargo, ha advertido que "no confiamos en Rusia". "Rusia y confianza: no son sinónimos, sino antónimos. Porque dicen una cosa y sus palabras no coinciden con sus acciones", ha reprochado.