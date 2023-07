AMP.- Ucrania.- Ucrania no descarta una posible "venganza" rusa tras el ataque contra el puente de Crimea

El portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, ha especulado este martes con la posibilidad de que Rusia lleve a cabo algún tipo de "venganza" tras el ataque del puente de Kerch, que une la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar, que dejó dos civiles muertos.

Ignat ha reconocido que si bien no cuenta con ninguna información todavía sobre una posible respuesta a este ataque, considera que Rusia "necesitará probar ante su propia gente" lo que conocen como "poder ruso". Se trata de algo, ha dicho, que "tradicionalmente siempre hacen", según ha recogido la agencia Ukrinform.

Estas sospechas vendrían a confirmar unas manifestaciones anteriores del presidente ruso, Vladimir Putin, quien advirtió poco después del ataque que están preparando "propuestas adecuadas" para responder lo que calificó de "acto terrorista".

Por otro lado, Ignat ha vuelto a insistir en las reclamaciones de Ucrania a sus socios occidentales, especialmente Estados Unidos, para que aceleren las gestiones pertinentes que deriven en la entrega de los tan ansiados aviones de combate F-16.

Ignat ha puesto de manifiesto la "imposibilidad" de situar defensas antiaéreas en toda la frontera con Rusia. "Si fuera posible, lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo", ha dicho el portavoz militar, quien ante esta situación ha insistido en que esperan "con ansias" este tipo de cazas estadounidenses.

"Cuando tengamos F-16, aumentaremos significativamente el porcentaje de derribos de objetivos aéreos", ha dicho Ignat, quien ha agradecido los esfuerzos que sus socios internacionales llevan a cabo para hacerles entrega de defensas antiaéreas mientras llegan los F-16, previstos para el primer trimestre de 2024.

Ignat ha explicado que estas entregas, no obstante, no pueden producirse tan rápido como desearían, pues "Occidente no estaba preparado para tal escalada del conflicto" y es por eso que "ahora están aumentando la producción de municiones, drones, sistemas antiaéreos y misiles".

En la madrugada de este lunes, hora local, una parte del puente de Kerch fue golpeada por drones. Ucrania ha evitado atribuirse el ataque y ha llegado incluso a acusar a Rusia de haberlo cometido, mientras que desde Moscú han denunciado a Kiev como responsable.