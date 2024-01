AMP.- Ucrania.- Estonia defiende el derecho de Ucrania a atacar territorio ruso con armamento de sus socios occidentales

Letonia anuncia que liderará una coalición para enviar drones a Ucrania

El presidente de Estonia, Alar Karis, ha defendido este jueves el derecho de Ucrania a atacar territorio ruso con las armas que recibe de sus socios occidentales y que no haya restricciones al armamento que se le suministra.

"Al dar apoyo militar, debemos entender que en la guerra también es inevitable atacar los objetivos militares del enemigo en su territorio y, por tanto, no debería haber restricciones sobre las armas que se transfieren a Ucrania", ha dicho Karis en una rueda de prensa con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, en Tallin.

"Debemos seguir debilitando conjuntamente al agresor con sanciones y (...) también debemos aislar al agresor políticamente", ha subrayado Karis, quien ha instado a sus socios a suministrar a Ucrania tanto armamento como necesite "hasta que Rusia detenga la guerra", según recoge la cadena estonia ERR.

"Nuestras acciones deben tener como objetivo prevenir cualquier guerra de agresión en Europa en el futuro. Ucrania tendrá el apoyo de Estonia mientras dure la guerra", ha subrayado Karis, quien ha cifrado en 1.200 millones de euros la ayuda militar que Kiev recibirá por parte de Tallin hasta 2027.

Por su parte, Zelenski, de gira estos días por los países bálticos, ha advertido de que Ucrania no concederá "treguas" en el campo de batalla, un momento además en el que Rusia, asegura, está haciendo frente a la escasez de armas.

"Una tregua en el campo de batalla en el territorio de Ucrania no es una pausa en la guerra. No significa que sea el fin de la guerra. Y no conduce a un diálogo político con Rusia ni con nadie más. Una pausa sólo ayudará a Rusia", ha dicho.

"No es casualidad que estén intentando comprar drones Shahed de Irán y estén negociando con Corea del Norte (...) ¿Por qué hacen esto? Porque no pueden seguir el ritmo, sus almacenes se están acabando", ha asegurado Zelenski, quien ha recalcado la necesidad de que Rusia no se reabastezca.

"¿Conceder una pausa, arriesgarse, darle dos o tres años a Rusia? Entonces podrá recuperar fuerzas y ganar ventaja en el campo de batalla. No correremos ese riesgo", ha zanjado el presidente ucraniano.

COALICIÓN DE DRONES ENCABEZADA POR LETONIA

En Letonia, la siguiente y última parada de su gira por el Báltico, Zelenski se ha reunido con su homólogo de ese país en Riga, Edgars Rinkevics, quien le ha prometido un nuevo paquete de ayuda militar y liderar una coalición con sus socios occidentales para entregar vehículos aéreos no tripulados a Ucrania.

Rinkevics ha detallado que ese nuevo paquete de ayuda militar incluirá obuses, municiones de 155 milímetros, armas antitanque, misiles, granadas, dispositivos de comunicación, diferentes equipos e incluso helicópteros y drones.

Por otro lado, ha anunciado también un acuerdo de asistencia a Ucrania, después de que el Parlamento letón haya aprobado un paquete valorado en 500 millones de euros para la reconstrucción del país durante tres años, en especial para aplicar en la región de Chernígov.