AMP.- Ucrania.- Echenique reprocha a Sánchez el "error" de enviar armas y alerta de que no acabará con el conflicto

Dice desde la "lealtad" que dar armamento a la población civil no cambiará la correlación de fuerzas en la guerra

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reprochado "desde la lealtad" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "error" de modificar su postura inicial y decidir que España envíe armas directamente a Ucrania.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la comparecencia del Jefe del Ejecutivo para informar sobre el conflicto internacional y, de esta forma, ahonda en la posición expresada poco antes por la líder de la formación morada, Ione Belarra, también crítica con Sánchez.

Para Echenique, el envío de armamento a la población civil ucraniana no es una medida eficaz para acabar con la guerra, que solo puede venir a su juicio desde la vía diplomática.

DOS POSIBILIDADES: O UN ACUERDO DE PAZ O INTERVENCIÓN DE LA OTAN

Durante su intervención, el portavoz del espacio confederal ha puesto el foco en el "tema central" de hoy que es el envío de armamento a Ucrania por parte de España para criticar desde "todo el respeto", estando de acuerdo con la "inmensa mayor parte de lo dicho", que esta medida "la haga España o cualquier otro país es un error".

"Muchos militares nos han dicho en privado que armar a la población civil contra un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas", ha apuntado. Es más, ha ahondado en que este conflicto, a su juicio, solo puede acabar de dos maneras: con un acuerdo de paz o con un "envío de tropas" por parte de la OTAN, liderado por Estados Unidos y que "ojalá no ocurra", puesto que sería algo "peligrosísimo y que llevaría a un conflicto global".

En consecuencia, el dirigente de la formación morada ha afirmado que el verdadero debate sobre esta crisis internacional es si se apuesta por una "escalada" o por las vías pacíficas y diplomática, que es la vía que respalda el espacio confederal para evitar "muertes" y "sufrimiento".

ESTAR CON LA PAZ ES ESTAR EN CONTRA DE LOS AGRESORES

Tras remarca su condena "sin paliativos" a la invasión ordenada por el presidente ruso, y mostrar su solidaridad al representante de la embajada de Ucrania en España presente en el hemiciclo, Echenique ha urgido a que lo importante ahora es conseguir un "alto el fuego" en esta guerra y redoblar los esfuerzos internacionales en las vías pacíficas, pues bajo su criterio no se están explorando de forma suficiente.

No obstante, ha apoyado los refuerzos de España e internacionales para tratar de acabar "con esta barbarie", dado que ya habrá tiempo de hablar del papel de la OTAN, de la autonomía estratégica de la Unión Europea o del gasto de armamento, puesto que lo urgente es que cese esta ofensiva y se retiren las tropas rusas lo antes posible.

Eso sí, ha reprochado que después de escuchar algunas intervenciones de otros grupos en el Congreso, redobla la obligación de defender una resolución acordada puesto que "la paz podría quedarse sola".

Y ha desglosado que defender la paz "no es ponerse de perfil ni poner en pie de igualdad a agresores y agredidos", sino todo lo contrario dado que las "gentes del no a la guerra" siempre están con los "agredidos y contra los agresores". De esta forma, ha reafirmado que Unidas Podemos está en contra del presidente ruso pero conscientes de que la Alianza Atlántica tampoco no es una "hermanita de la caridad".

ABASCAL ES EL "EMISARIO DE PUTIN" EN EUROPA

Por otro lado, ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de ser el "emisario" de Putin en España aunque ahora se vista de "derechita cobarde", e incluso le ha reprochado que venga al Congreso a "celebrar la guerra".

A su vez, ha destacado sus propuestas de pacto de estado en materia energética para proteger a la población de los "estragos" que va a causar la "invasión del amigo de la ultraderecha que hoy ocupa el Kremlin".