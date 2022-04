AMP.- Ucrania.- Biden asegura estar "listo" para visitar Ucrania pero la Casa Blanca lo descarta

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado estar "listo" para visitar Ucrania en plena invasión rusa, como ya han hecho algunos de sus homólogos, como el de Polonia o los de los países bálticos, pero la Casa Blanca lo ha descartado.

Cuestionado sobre este extremo ante la prensa, el mandatario estadounidense ha dicho "sí". Biden ya visitó Polonia en el marco de la invasión, a donde se desplazó para ver "de primera mano" la crisis humanitaria. Ya en ese viaje, lamentó no poder visitar Ucrania.

Más tarde, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha matizado que no será el presidente el que vaya en persona. "No, no vamos a enviar al presidente a Ucrania", ha aclarado en la grabación del capítulo de un podcast, según ha recogido la agencia Bloomberg.

Este jueves, dos congresistas republicanos, Steve Daines y Victoria Sparz --que nació en Ucrania--, visitaron Kiev y Bucha, convirtiéndose en los primeros funcionarios estadounidenses que se han desplazado al país europeo desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero.

"Hay pruebas indiscutibles de los crímenes de guerra de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin en todos sitios", ha indicado Daines desde el terreno, donde ha incidido en que "Estados Unidos y el mundo deben conocer las atrocidades" del mandatario ruso, perpetradas "contra personas inocentes en Ucrania".

Además, ha garantizado que, tan pronto como pueda hacerlo, Washington proporcionará a Ucrania "la ayuda letal que necesita para ganar esta guerra", según ha recogido la cadena de televisión CNBC.

Líderes internacionales como el primer ministro británico, Boris Johnson; el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y los presidentes de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania --Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits y Gitanas Nauseda-- han visitado la capital ucraniana para mostrar su apoyo en el marco del conflicto.