AMP.- Sumar afirma que el discurso del PP contra la amnistía se disuelve como un "azucarillo" ante los contactos con ERC

Diversos cargos de Sumar han sentenciado que el discurso del PP contra la Ley de Amnistía se disuelve como un "azucarillo" tras afirmar la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que el PP propuso a los republicanos pactar en el Congreso una investidura del entonces candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, pero declinaron.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha proclamado en la red social 'X' que el PP negoció con Junts contemplando indultos por la investidura de Feijóo y que también lo quiso hacer con ERC.

"No le salió y desde entonces lleva meses mintiendo y diciendo que si lo hacen otros es ilegítimo e ilegal", ha criticado Errejón para censurar al PP por su "cinismo" tras arremeter contra la Ley de Amnistía durante meses.

También en declaraciones a los medios durante un acto de campaña para las elecciones gallegas en Orense, ha confrontado que mediante el diputado Carlos Floriano trataron de negociar la investidura de Feijóo, lo que evidencia la "consumación" de la "enésima mentira" del PP.

"El PP dijo que no se podía hablar con las formaciones independentistas catalanas y estaba negociando con ellas un intento de investidura. Dijo que no se podía, que los indultos eran un horror, que no se podían conceder en ningún caso y estaba dispuesto a conceder un indulto a Puigdemont", ha lanzado el portavoz de Sumar para afear que mientras se convocaban manifestaciones contra la amnistía, se producían contactos secretos con los independentistas.

Luego, ha confrontado que el colmo de la hipocresía es que el portavoz del PP, Miguel Tellado, apostara por la ilegalización de formaciones indepentistas. Por tanto, ha desgranado que la diferencia entre PP y Sumar es que ellos defiende "a la cara" que la medida es buena.

Mientras, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que el "goteo de informaciones que vamos conociendo estos días está disolviendo el discurso de la oposición del PP como un azucarillo". "El PP no es nada sin sus mentiras", ha enfatizado.

"MESES DE TRATRALIZACIÓN" DEL PP

El dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha criticado que después de "meses de mentiras y de una teatralización que solo ha generado crispación", Feijóo y el PP han reconocido que "también se puede hablar de amnistía y de indultos" a Puigdemont.

"Esperamos que sea fuerte, como lo fue Luis Bárcenas en su momento, y que lo mantenga", ha ironizado el también secretario primero de la Mesa del Congreso, quien también espera que el líder del PP pueda convener al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de que se puede abordar la amnistía e indultos sin que te consideren "amigo de terroristas".

Mientras, el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha manifestado que no le extraña las afirmaciones de Rovira sobre los contactos del PP y cree que saldrán más informaciones en este sentido.

"Es evidente que el PP ha intentado la investidura de Feijóo y es evidente que lo ha intentado también con el independentismo catalán y es evidente que están mintiendo sistemáticamente a la sociedad española. Ellos sabrán lo que hacen". ha censurado.

Santiago ha arremetido contra la "hipocresía" del PP que intentó la investidura con Junts valorando indultos e incluso estudiaron la amnistía, una medida que no tiene "ningún problma de inconstitucionalidad".

"El único problema es que el PP está en el desgaste permanente a las instituciones democráticas, como vemos con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Son un peligro para la democracia y yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad al PP", ha ahondado.

Sobre la tramitación de la Ley de Amnistía, el diputado de Sumar ha confiado en que se llegue a un "acuerdo rápido" y avisa de que no se puede es entrar en "la dinámica de ir detrás de las resoluciones que tomen determinados jueces de forma tan creativa".

"Lo correcto, lo que da más seguridad jurídica es cerrar una ley, la ley más perfecta posible y consciente de que las leyes no son fórmulas matemáticas", ha zanjado.

