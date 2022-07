AMP.- Sri Lanka.- El presidente de Sri Lanka confirma su dimisión

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha confirmado a primera hora de este lunes al primer ministro, Ranil Wickremesinghe, que presentará su dimisión, tal y como había anunciado previamente.

Está previsto que Rajapaksa renuncie de forma oficial este miércoles, lo que permitiría que Wickremesinghe o un nuevo líder prestaran juramento. Por el momento, el primer ministro ha logrado el apoyo de 115 diputados del Parlamento para que asuma la Presidencia, en un momento en el que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están en curso.

Si Wickremesinghe continúa en el cargo, prestará juramento como primer ministro este miércoles a la espera de elecciones presidenciales y parlamentarias, las cuales no deberían celebrarse más tarde de marzo de 2023.

Por el momento no se conoce quién sería el candidato de Wickremesinghe a primer ministro, aunque no se descarta que surja del consenso del Parlamento, cuyo jefe, Mahinda Yapa Abeywardena, podría también prestar juramento como presidente por un período de 30 días --mientras la Asamblea elige a uno nuevo--, si Wickremesinghe decide no asumir la jefatura del Estado.

A lo largo de este lunes está previsto que Wickremesinghe se reúna con su gabinete antes de que lleve a cabo un encuentro con los líderes de la oposición. En ambas reuniones podría participar por videoconferencia el todavía presidente Rajapaksa, cuyo paradero es desconocido.

Por otro lado, las últimas renuncias presentadas por varios ministros del gabinete no han sido aceptadas por lo que deberán acudir a la reunión que tiene prevista presidir este lunes el primer ministro Wickremesinghe. Son los casos de Harin Fernando (Turismo), Manusha Nanayakkara (Trabajo), Dhammika Perera (Inversión) y Bandula Gunawardena (Comercio).

Rajapaksa claudica así tras varios meses de protestas por el incremento de los precios y falta de alimentos, medicamentos y combustible, que ha puesto a la pequeña isla frente a su peor crisis económica desde que se independizó del yugo colonial británico.

La revolución popular que ha estallado este sábado ha forzado así la caída definitiva de la familia Rajapaksa, después de Gotabaya forzara a su hermano Mahinda a dejar el cargo en un intento superfluo por aplacar las protestas.

El sucesor de Mahinda, Ranil Wickremesinghe, antiguo rival de Rajapaksa y última opción del mandatario para solucionar la crisis, ha acabado dimitiendo horas antes para dar paso a un gobierno de concentración cuya principal función será la convocatoria de nuevas elecciones.