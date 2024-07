AMP.- Le Senne dice que su dimisión "no se sostiene": "Me nombraron por el acuerdo de investidura y a Prohens también"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha señalado que el argumento de que debe dimitir tras romper el acuerdo de investidura con el PP "no se sostiene". "Me nombraron por el acuerdo de investidura y a Prohens también", ha apuntado.

Así se ha expresado el presidente de la Cámara este martes en declaraciones a los medios después de la toma de posesión de Juan Torres como nuevo delegado de Defensa, al ser preguntado por la afirmación de la portavoz de Vox en Baleares, Manuela Cañadas, quien dijo este lunes que "por coherencia" si Le Senne dejara su cargo también debería hacerlo la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Igualmente, el presidente ha asegurado que entiende la decisión tomada desde la dirección nacional de Vox de romper los acuerdos en las comunidades autónomas y ha destacado que se trata de un "movimiento estratégico". "Por supuesto estoy con la dirección nacional de mi partido, no podría ser de otra manera", ha añadido.

En cuanto a la Junta de Portavoces que tendrá lugar este miércoles y en la que se tratará la moción de remoción presentada por la oposición para remover a Le Senne, el presidente de la Cámara ha indicado que no espera "mucha novedad".

"Cuando decía que el cargo es una carga digo que llevo ya un año y por una cuestión o por otra me he visto cuestionado con bastante frecuencia", ha señalado, remarcando que si el pleno decide removerlo "no habrá ningún problema". "Mientras no me remuevan yo seguiré cumpliendo con mi deber", ha concluido.