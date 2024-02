AMP.- Sánchez defiende que con este proyecto de amnistía todos serán amnistiados: "el independentismo no es terrorismo"

Dice que se va a mantener firme ante los cambios que reclama Junts porque está convencido de que la ley es sólida y rigurosa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que todos los independentistas catalanes con causas abiertas en los tribunales por delito de terrorismo quedarán protegidos por la ley de amnistía tal como está redactada en este momento "porque no son terroristas", según ha defendido.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de Estado y de gobierno de la Unión Europea que se ha celebrado este jueves en Bruselas.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser cuestionado sobre si está dispuesto a hacer cambios en la ley de amnistía para convencer a Junts de que la apoye, después de que esta misma semana la formación independentista votara en contra y la hiciera caer en el Congreso.En este sentido, ha apostado por la "firmeza", porque está convencido de que la norma es sólida y rigurosa y por la "templanza" para poder alcanzar un acuerdo.

Sánchez ha sido interrogado en una segunda ocasión sobre si está abierto a introducir modificaciones en la norma, y ha respondido que ha sido "bastante claro" y con el actual texto el independentismo "va a ser amnistiado". "Y por tanto vamos a poder superar todas las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron", ha añadido a continuación.

"El independentismo catalán no es terrorismo, no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas", ha expresado.

En este sentido, el presidente del Gobierno considera que hay que mantener "la firmeza" de saber que todo lo que se ha avanzado hasta el momento con esta ley "es lo suficientemente riguroso y sólido" para lograr el objetivo que se habían marcado, es decir "superar el horizonte judicial" que generó el procès. En este también ha indicado que es importante mantener "la templanza" y la contención para lograr llegar a un acuerdo con Junts.

SEGURIDAD JURÍDICA

En la misma línea de defensa de la ley tal y como está redactada, Sánchez ha recordado que Junts ya ha apoyado "cuatro veces" la norma a lo largo del proceso parlamentario. En este sentido el Gobierno ya había advertido que no se podían introducir cambios continuamente, defendiendo que la ley es robusta y constitucional y advirtiendo del riesgo de debilitarla ante posibles recursos si se incluyen las últimas demandas del partido del expresidente Carles Puigdemont, que quiere incluir todos los delitos de terrorismo y de traición.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha remarcado que el proceso de elaboración de la ley ha sido "muy laborioso" y el resultado ha sido una norma "valiente, reparadora y constitucional"

"El objetivo fundamental es que salga del Congreso así, igual de valiente, sin duda reparadora y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aplicada, y esa es la posición del Gobierno de España", ha zanjado.

FUTURO DE LA LEGISLATURA

Por otro lado, sobre la posible duración de la legislatura después de que el Gobierno perdiese la votación de la ley de amnistía en el Congreso por culpa del 'no' de Junts, Sánchez dice que no esconde su complejidad pero ha puesto en duda que esta sea más difícil que la anterior, en la que hubo una pandemia, una guerra y un "choque inflacionista".

Pese a todo, saca pecho de los resultados de España en crecimiento económico, empleo y endeudamiento familiar. "Yo creo que hemos hecho un correcto desempeño y España va en la buena dirección", ha sostenido.