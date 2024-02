AMP.- Sánchez afirma que España estará con Ucrania "el tiempo necesario" y pide "el fin de la agresión rusa"

El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España estará con Ucrania "el tiempo necesario", justo cuando se cumplen dos años de la invasión rusa y ha pedido "el fin de la agresión rusa" y mantener una actitud firme frente al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Debemos mantener una actitud firme frente a Putin. Exigimos el fin de la agresión rusa y el respeto a la integridad territorial de Ucrania. España estará con Ucrania el tiempo necesario", ha escrito Sánchez en sus redes sociales este sábado.

Este 24 de febrero de cumplen dos años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, como lo ha recordado Sánchez en el mismo mensaje, en el que ha denunciado las muertes y las consecuencias no solo para Ucrania sino para todo el planeta.

"Miles de vidas sacrificadas en una ensoñación imperialista que no solo arrasa un país, sino que afecta a la estabilidad y la paz mundial", ha remarcado el presidente.

RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL

Poco después de este mensaje en redes sociales, Sánchez ha intervenido en la Internacional Socialista y desde ahí ha indicado que la comunidad internacional no puede abandonar "a su suerte a Ucrania".

"En nombre del derecho internacional, y también de la razón", Sánchez ha exigido el fin de la agresión rusa y el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de este "país libre" que es Ucrania.

De hecho, la Internacional Socialista, tal y como ha recordado Sánchez, nació casi al mismo tiempo en el que se forjaba el sistema de Naciones Unidas, y una vez al año se hace coincidir la celebración del Presidium con la Asamblea Anual de Naciones Unidas.

En paralelo, el presidente ha reclamado "por coherencia" una solución pacífica para el conflicto en Gaza y el reconocimiento de los dos Estados.

Según Sánchez, "Israel, por supuesto, tiene el derecho a defenderse frente a un ataque criminal como el perpetrado por Hamás... Pero ello no justifica la muerte de civiles inocentes, no justifica la destrucción de ciudades, no justifica arrinconar a millones de seres humanos en la angustia y en la desesperación, no justifica el violentar el derecho internacional humanitario".

Es por ello que ha instado a la Comisión Europea a revisar el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional.

"Israel, compañeros y compañeras, debe frenar su ofensiva sobre Gaza. Debe permitir la llegada de la ayuda humanitaria. Debe cesar las hostilidades", ha indicado a los presentes en la Internacional Socialista en la sede de Ferraz.