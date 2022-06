AMP.- Rusia.- El TEDH sentencia que la ley de agentes extranjeros de Rusia no tiene cabida "en una sociedad democrática"

Moscú recuerda que ya se ha desligado del tribunal y no acatará ninguna sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en duda la legitimidad de la ley rusa que obliga a las organizaciones que reciben fondos desde el exterior a registrarse como agentes extranjeros, alegando que una norma de este calibre, de contenido y aplicación ambiguos, "no es necesaria en una sociedad democrática".

La corte, de cuyos dictámenes ya se ha desvinculado Rusia tras su ruptura con el Consejo de Europa, ha examinado las denuncias derivadas de 73 organizaciones no gubernamentales --entre ellas Memorial-- que han sufrido en sus propias carnes las consecuencias de una ley aprobada en 2012 y que, en la práctica, ha reducido el margen de maniobra de la sociedad civil.

Por unanimidad, el tribunal ha concluido que Rusia ha incumplido los compromisos adquiridos en materia de libertad de reunión y asociación y de libertad de expresión por sus medidas de presión sobre las ONG, algunas de las cuales se vieron obligadas a suspender sus actividades después de ser señaladas por las autoridades, en algunos casos con fuertes multas.

Los jueces han considerado que lo que Moscú entiende como "actividad política" es tan ambiguo que termina por afectar al común de las actividades de la sociedad civil, en especial a lo que se refiere a temas sociales, culturales y medioambientales, según un comunicado del TEDH. Así, han determinado que catalogar como "agente extranjero" a cualquier organización que reciba fondos desde el exterior es injustificado y prejuicioso y termina por tener un "fuerte efecto disuasorio y estigmatizante".

La corte ha condenado al Estado ruso a pagar a los demandantes multas que, en total, superan el 1,4 millones de euros, si bien el Parlamento de Rusia aprobó este mismo mes una ley que deja sin efecto las sentencias que el TEDH haya emitido desde el 15 de marzo, lo que aleja cualquier posibilidad de cumplimiento del dictamen conocido este martes.

El Kremlin, de hecho, se ha apresurado a dejar claro que Moscú no acata ninguna sentencia del TEDH y que, por tanto, no cumplirá la última. "La Federación Rusa ya no aplica estas decisiones", ha dicho el portavoz presidencial, Dimitri Peskov, en unas declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias Interfax.