AMP.- Rusia.- La Casa Blanca afirma que, si se confirma la muerte de Prigozhin, "no sería ninguna sorpresa"

La Casa Blanca ha confirmado que sigue las informaciones relativas a un accidente aéreo en el que podría haber muerto el jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, y ha afirmado que, si se confirma que iba a bordo de la aeronave, "no sería ninguna sorpresa", debido a su declarada enemistad con el presidente Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha sido notificado de los datos que han ido saliendo sobre este suceso, del que apenas se conoce que un avión privado se ha estrellado al norte de Moscú, en la región de Tver, y que el nombre de Prigozhin figura en la lista oficial de pasajeros.

Biden ha abogado por ser "cuidadoso" hasta conocer todos los detalles, aunque al mismo tiempo ha declarado que no está "sorprendido". Sobre la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, sea responsable, ha declarado: "Hay pocas cosas en Rusia tras las que no esté Putin, pero no sé la respuesta".

Por su parte, una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha echado la vista atrás recordando la rebelión que lanzó Prigozhin hace justo dos meses. "La desastrosa guerra en Ucrania llevó al desfile de un ejército privado hacia Moscú y ahora, parece, a esto", ha dicho, en una declaración recogida por CNN.