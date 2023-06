AMP.- R.Unido.- Johnson presenta su dimisión como diputado en el Parlamento británico

El ex 'premier' asegura que la mayoría conservadora está "claramente en riesgo"

El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson ha anunciado este viernes su dimisión como diputado del Partido Conservador en el Parlamento británico, poniendo fin así a su trayectoria política, marcada por el escándalo de las fiestas ilegales celebradas en Downing Street durante lo peor de la pandemia de la COVID-19.

"Es muy triste dejar el Parlamento, al menos por ahora, pero sobre todo estoy desconcertado y horrorizado de que pueda ser expulsado, de forma antidemocrática, por un comité presidido y dirigido por Harriet Harman, que tiene un sesgo tan atroz", ha sentenciado Johnson en su carta de renuncia, según ha informado la cadena BBC.

En este sentido, ha asegurado que ha sido "forzado" a presentar su renuncia como diputado por la circunscripción de Uxbridge y South Ruislip, en el noroeste de Londres, en el marco de la investigación que lidera la laborista Harriet Harman con mayoría conservadora. "Fue ingenio por mi parte pensar que estos procedimientos podían ser justos", ha afirmado.

"Soy parlamentario desde 2001. Me tomo mis responsabilidades con seriedad. No mentí, y creo que en el fondo de su corazón, el comité lo sabe. Pero han optado deliberadamente por ignorar la verdad, porque desde el principio, su propósito no ha sido descubrir la verdad", ha argumentado, agregando que el objetivo era culpabilizarle "independientemente de los hechos".

Johnson ha tildado así al organismo de 'tribunal canguro', una expresión en inglés que se refiere a cuando un tribunal o una asamblea hace caso omiso de las leyes aprobadas por un país y ha afirmado que el comité está formado "por un pequeño puñado de personas, sin pruebas que respalden sus afirmaciones y sin la aprobación de los miembros del Partido Conservador".

El escándalo sobre las fiestas ilegales, conocido como 'Partygate', acabó por acelerar la dimisión de Johnson el 6 de septiembre de 2021, en medio de las presiones de sus propios compañeros ante el descrédito que iba adquiriendo el Partido Conservador por este y otros escándalos bajo su mandato.

El comité parlamentario, liderado por la laborista Harriet Harman, investiga si Johnson mintió a sabiendas sobre las fiestas a la Cámara de los Comunes. "No engañé intencionada o imprudentemente a la Cámara el 1 de diciembre de 2021, el 8 de diciembre de 2021 ni en ninguna otra fecha", dijo en una defensa escrita enviada al comité parlamentario que investiga su gestión de aquella crisis.

Horas antes de conocerse la noticia, los medios británicos han publicado la lista oficial de nominados por Johnson para un título honorífico, otro escándalo más que se suma a la trayectoria de Johnson, puesto que varios de los nombres que aparecen en el documento son funcionarios de su etapa como 'premier' que participaron en las fiestas ilegales conocidas como 'Partygate'.

En concreto, Johnson ha nominado como caballero a su principal exsecretario privado Martin Reynolds, así como a su exjefe de Comunicación Jack Doyle, dos personas de las que se tiene constancia que participaron en las fiestas en plena crisis sanitaria en el país provocada por la pandemia.

CRÍTICAS A SUNAK Y A GRAY

Asimismo, el ex 'premier' ha asegurado que la mayoría conservadora "está claramente en riesgo". "No debemos tener miedo de que haya un Gobierno claramente conservador", ha señalado, en una referencia velada al actual Ejecutivo de Rishi Sunak.

"Necesitamos mostrar cómo estamos aprovechando al máximo el Brexit. En los próximos meses debemos establecer una agenda pro-crecimiento y pro-inversión, con la reducción de impuestos comerciales y personales, pero no como un truco electoral", ha argüido Johnson.

En su misiva, también ha dicho sentirse "orgulloso" de su etapa al frente de Downing Street, citando, entre otros logros, la rapidez del sistema de vacunación contra la COVID-19, así como la implementación del Brexit y el papel de Reino Unido en la guerra de Ucrania.

Por otro lado, el ex primer ministro británico también ha criticado en el texto a Sue Gray, quien estuvo al frente de la investigación sobre el 'Partygate', afirmando que no sería ninguna "coincidencia" que se convierta ahora en "jefa de gabinete" del líder del Partido Laborista.

El informe emitido por Gray aseguraba que "independientemente de la intención inicial" de los eventos registrados, "la mayor parte de las reuniones que se produjeron no respetaron las restricciones y directrices sanitarias impuestas en aquel momento".