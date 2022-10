AMP.- Rajoy elogia el pacto de rentas de Portugal y ve "populista" que Sánchez busque "dividir entre ricos y pobres"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Pide "mayores consensos políticos" pero admite que es difícil llegar a acuerdos con un Gobierno que se apoya en Bildu o ERC

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha elogiado este lunes el pacto de rentas que ha logrado el primer ministro portugués António Costa y ha criticado que en España se practique el "populismo" buscando "dividir a la gente entre ricos y pobres", en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"No es un buen objetivo pretender cargarse a los ricos. Mejor es pretender cargarse a los pobres y hacerlos ricos. Probablemente eso sea más complejo y difícil pero es un objetivo mucho más moral que el otro", ha proclamado durante su intervención en la jornada 'Liderazgo político y reglobalización en América Latina, España y Europa' en Casa de América que ha organizado 'Thinking Heads'.

Rajoy ha afirmado que en las decisiones económicas hay que actuar "con responsabilidad" como, a su juicio, ha ocurrido con el primer ministro de Portugal y su pacto de rentas. Según ha recordado, en España "también hubo un pacto de rentas a principios del año 2012 en una situación de extrema dificultad", durante su mandato.

"Costa ha logrado un pacto de rentas, ha subido las pensiones de forma progresiva hasta un máximo del 4% y ha deflactado la tarifa del IRPF para que los impuestos no se coman las subidas salariales. Eso es actuar con responsabilidad", ha aseverado.

POPULISTA: "EL QUE DIVIDE Y POLARIZA"

Rajoy ha defendido la democracia liberal y ha alertado del "daño" que el populismo hace a las sociedades. De hecho, ha hecho suyas las palabras del Nobel Mario Vargas Llosa acerca de que el populismo es "el camino de la autodestrucción de la democracia".

El exjefe del Ejecutivo ha advertido además de que el populismo puede ser "de extrema derecha, extrema izquierda o de nada": "Lo mismo puede ser un millonario de Nueva York, un comunista español fascinado por dictaduras tropicales o un ultraderechista xenófobo centroeuropeo", ha apostillado.

Rajoy, que ha citado en varias ocasiones los razonamientos que expone en su libro 'Política para adultos', ha resaltado que populista es aquel que "divide y polariza", el "inquisidor", el que "habla de la casta" o "despotrica" contra banqueros, presidentes de empresas, cardenales o seminaristas.

Además, ha explicado que una nota características de los populismo es "dividir entre buenos y malos", así como "su adamismo" porque piensan que "con él empieza todo", de forma que "lo anterior o no existe o no vale". Tras asegurar que el "populismo es contagioso", ha indicado que quería explicar estas características para que cuando la gente vaya "por la calle" pueda decir "ése es un populista y ése no parece que lo sea".

En su discurso, el expresidente del Gobierno ha cargado contra las plataformas antidesahucios o grupos como Rodea el Congreso asegurando que han hecho "muchísimo daño". "Esto de saltarse la ley a la torera es lo peor que le puede pasar a una democracia", ha avisado.

PIDE MAYORES CONSENSOS

Una vez más, Rajoy ha pedido "mayores consensos políticos", como lo que hubo con la Transición, la Constitución, la entrada de España en el euro o la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Aplicamos el 155 con un consenso político y no fue fácil. Y salió bien", ha enfatizado.

En este sentido, ha subrayado que esos consensos políticos son propios de "un país civilizado" y que un país, "cuantos más acuerdos consiga en los grandes temas, las normas de convivencia y las reglas de juego, mejor" para él.

Eso sí, ha admitido que es "muy difícil" llegar a acuerdos con un Ejecutivo como el que encabeza Pedro Sánchez, que se apoya en partidos como ERC o Bildu. A su entender, una de las "peores decisiones que se adoptaron en España en los últimos 40 años fue la constitución de eso que algunos llaman Gobierno frankenstein porque dificulta los consensos políticos".

"Es muy difícil llegar a acuerdos con fuerzas que niegan la Constitución, la Ley de amnistía... Es muy difícil llegar a acuerdos con esa gente", ha asegurado, para añadir que a él le gustaría que el futuro Gobierno vuelva a una etapa "en la que haya partidos que no quieran revisarlo todo".

OPTIMISTA PESE A LAS INCERTIDUMBRE

Finalmente, Rajoy se ha mostrado "optimista" pese a las "incertidumbres" y "amenazas" que hay sobre el horizonte porque no saben cómo va a terminar la invasión de Ucrania, cuánto tiempo habrá que soportar la actual inflación o qué va a ocurrir con la deuda y el déficit.

El expresidente ha fundamentado su optimismo en la manera en que Europa ha abordado "desafíos" como la pandemia o la guerra de Ucrania. Además, ha señalado que la UE ha apostado por "parar ahora una temporada" el pacto de estabilidad aunque eso "no puede durar por los siglos de los siglos". "Yo soy optimista como decía Churchill. No parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa", ha concluido.

