AMP.- El PSOE solicita a la Mesa del Senado paralizar el informe del CGPJ sobre la ley de amnistía

El PSOE ha solicitado a la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, que reconsidere la petición que hizo la semana pasada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un informe sobre la proposición de ley de amnistía, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

"Entendemos que hay argumentos palmarios para claramente argumentar que no existe tal fraude de ley y no existiendo ese fraude, no existe la capacidad del Senado de solicitar ambos informes", ha explicado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, que entre esos argumentos ha destacado que la proposición de ley no ha entrado todavía en el Congreso, ya que es esta misma tarde cuando se debate su toma en consideración

En concreto, la Mesa del Senado, con mayoría 'popular', acordó la semana pasada acceder a la petición de Vox y PP para solicitar al CGPJ y al Consejo Fiscal que redacten un informe sobre la ley de amnistía registrada en el Congreso. Sin embargo, el grupo socialista, ha elevado este martes una petición a este órgano de la Cámara Alta con el objetivo de que la Mesa reconsidere su petición y de esta manera paralizar el informe.

"Está claro que quien está forzando la interpretación hasta el punto de no cumplir el ordenamiento jurídico es la decisión de la Mesa y por eso pedimos su reconsideración", ha sentenciado Espadas durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces y a su juicio, esta decisión discute la "capacidad legislativa" de un grupo parlamentario en el Congreso para plantear una iniciativa legislativa.

LA RESPUESTA DE LA MESA SERÁ NEGATIVA

Esta ley de amnistía no cuenta con informes preceptivos al tratarse de una proposición de ley registrada en el Congreso, aunque desde el PP buscaban que los órganos como el CGPJ se pronunciaran sobre la constitucionalidad de esta norma, algo que el socialista ha calificado como una "precipitación" por parte de los 'populares', un "ataque preventivo": "no estamos de acuerdo aún no sabiendo sobre qué estamos de acuerdo".

Sin embargo, según fuentes de la Mesa, la reconsideración solicitada por los socialistas ha sido registrada a las 10 de la mañana de este mismo martes y los letrados de la cámara "necesitan un mínimo de tiempo" para poder valorarla. Por tanto, la petición será pospuesta a la próxima semana donde según han adelantado la respuesta de la Mesa será "negativa" ya que consideran dicha solicitud de informes sí entra dentro de las capacidades de la Cámara Alta y está "bien hecha".

RENOVACIÓN CGPJ

Espadas también ha aprovechado para pronunciarse sobre la renovación del CGPJ, que lleva paralizada casi cinco años. Desde el grupo parlamentario socialista han presentado hoy una moción para debatir durante el pleno para obligar al PP a posicionarse a favor del desbloque de dicho órgano, después de que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, aceptase este lunes la reunión propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para alcanzar un acuerdo.

"Vamos a poder comprobar hoy aquí en esta Cámara si efectivamente la voluntad política del Partido Popular es cumplir la Constitución", ha avanzado Espadas y ha señalado que sería "incongruente" que el PP votase en contra. "Le pedimos al PP que demuestre la voluntad que ayer el señor Feijóo manifestaba al aceptar esa reunión para dialogar e intentar buscar acuerdos", ha remarcado.

Al ser preguntado por la renovación en el sistema de elección del CGPJ que plantean desde 'Génova' y la posición del PSOE en este asunto, Espadas ha instado al PP a hacer primero "los deberes", ya que no se puede vincular una cosa con la otra, y una vez renovado el CGPJ, los socialistas "como en cualquier otra iniciativa que quiera desarrollar el Partido Popular, pues se sentará a hablar".