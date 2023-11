AMP.- El PSOE registra sin sus socios la amnistía para "la normalización institucional, política y social en Cataluña"

Bolaños evita explicar la ausencia de firmas de los independentistas pero recalca que se aprobará con 178 votos

El PSOE ha registrado este lunes por la tarde en el Congreso lo que denomina "Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde l de enero de 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista de 2014 como el proceso del referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores iniciadas a raíz de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo.

Pero la iniciativa la ha registrado el PSOE en solitario, sin la firma de Sumar ni de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y Bildu, ni de los nacionalistas del PNV y del BNG, que era lo que se pretendía. Obtener el visto bueno de todos estos grupos fue retrasando hasta última hora el registro del texto y finalmente el PSOE optó por ir en solitario.

NO MÁS RETRASOS

Finalmente, y según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en el índice de textos registrados este lunes por la tarde en el Congreso figura el título de la ley como presentada por el Grupo Socialista, sin mencionar otras formaciones.

Algunos de los socios del PSOE han confirmado a Europa Press que no han llegado a firmar la iniciativa al estar todavía analizando el texto, que no les llegó hasta el mediodía del lunes. Otros, como el PNV, aseguran que no suscribieron el texto porque "las partes negociadoras no lo han requerido".

Desde Sumar apuntan que el objetivo es que la firmaran todos los grupos y como finalmente no ha podido ser, ellos han preferido no firmar con el PSOE. Eso sí, subrayan que lo relevante no es quién firma el texto, sino su aprobación.

En rueda de prensa en el Congreso, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha declinado comentar los motivos por los que finalmente el PSOE ha presentado la iniciativa en solitario: "Respecto a las posiciones de otros grupos parlamentarios les corresponde a ellos responder los motivos por los cuales toman decisiones en un sentido o en otro", se ha limitado a decir.

SE HA NEGOCIADO Y SALDRÁ CON AMPLIA MAYORÍA

En todo caso, ha remarcado que todo este proceso se ha hecho negociando con los socios de investidura y no tiene dudas de que finalmente la ley se aprobará en el Congreso con 178 votos, dos por encima de la mayoría absoluta; es decir, todos los socios de investidura salvo CC.

"Esta ley se ha registrado después de haber trabajado con todos los grupos y estamos en disposición de decir que hemos conseguido una amplia mayoría parlamentaria --ha explicado--. La registra el PSOE pero tenemos un amplio consenso y va a contar con 178 votos, se lo digo con conocimiento de causa".

Al ser una proposición de ley de grupos parlamentarios, el texto registrado no lleva informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado que serían obligatorios para el Gobierno si se hubiera presentada como proyecto de ley del Ejecutivo.