AMP.- Prohens da por hecho que Le Senne (Vox) no seguirá como presidente del Parlamento balear"

La presidenta del Govern da por roto el acuerdo de 110 puntos con Vox: "La hoja de ruta a partir de ahora es el programa del PP"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dado por hecho este viernes que Gabriel Le Senne no continuará como presidente del Parlament tras la decisión de Vox de retirar el apoyo parlamentario al Ejecutivo.

"No se entendería otra cosa", ha afirmado la presidenta en una comparecencia después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciara este pasado jueves por la noche que su partido retirará el apoyo al Govern, dando por roto el acuerdo que propició la investidura de Prohens en julio del año pasado.

Prohens no contempla otro escenario dado que la presidencia de la Cámara autonómica era unas de las condiciones para la investidura, aunque lo ha hecho señalando que no le corresponde a ella pedir su cese, insistiendo en que se da por hecho que su salida se relaciona directamente con el anuncio de Santiago Abascal de romper los pactos de gobierno y los apoyos parlamentarios.

Cabe recordar que el hecho de dar la presidencia de la Cámara a Vox fue una de las condiciones para lograr el año pasado la investidura. "Abascal ayer fue claro y dijo que se rompían los gobiernos. Aquí no hay gobierno, la única contraprestación fue la presidencia del Parlament", ha afirmado.

"Le Senne tendrá que ser él quien responda. Yo no voy a responder por él. En estos momentos nadie de la dirección nacional ni regional de Vox se ha puesto en contacto conmigo ni con mi partido. Le Senne deberá ser consecuente, pero no me quiero anticipar a lo que haga, pero deberá ser consecuente con lo que dijo ayer Santiago Abascal", ha argumentado.

Prohens ha evitado referirse a la posibilidad de que el PP apoye la iniciativa para revocar al presidente del Parlament insistiendo en que no contempla un escenario diferente al del propio Le Senne abandonando la presidencia.

LOS 110 PUNTOS DEL ACUERDO

Al mismo tiempo, la presidenta ha reivindicado que ya no tiene ningún compromiso con los puntos pendientes del acuerdo con Vox. "La hoja de ruta ya no son los 110 puntos del acuerdo de investidura sino los 500 del programa electoral del PP", ha afirmado, recordando que las medidas que no se han impulsado "ya no le comprometen".

El Govern seguirá trabajando con la única hoja de ruta del programa con la máxima voluntad de llegar a acuerdos", ha señalado. Prohens ha reivindicado la decisión que se tomó el año pasado de gobernar en solitario, "aunque no siempre ha sido fácil".

"A pesar del ruido y los recurrentes momentos de inestabilidad o momentos que no merecen los ciudadanos, el Ejecutivo ha sido agente de estabilidad. Nada nos ha distraído ni nos distraerá", ha afirmado.

Prohens ha asegurado que no le da miedo gobernar en solitario y respecto a la formación de nuevas mayorías que permitan sacar adelante las medidas que proponga el PP, ha adelantado que seguirá hablando con todos los grupos parlamentarios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para Prohens, los ofrecimientos que ahora está haciendo la oposición "los podría haber hecho hace un año", recordando que se hizo un cordón sanitario no solo a Vox sino también al PP "pare dejarle solo".

En este escenario, para la presidenta son los diputados de Vox los que tendrían que ponerse en contacto con ella para abordar el nuevo escenario y aclarar qué medidas apoyarán. "Es Santiago Abascal quien tiene que explicar si el anuncio de ayer lleva implícito votar con PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Podemos".