AMP.- Prohens avisa que Baleares no aceptará "las migas de los acuerdos de otra Comunidad"

La presidenta balear ha enviado una carta a Sánchez para trasladar las preocupaciones y necesidades de las Islas

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha avisado este martes que su Ejecutivo no aceptará "las migas de los acuerdos de otra Comunidad" en su relación con el Gobierno central, y que será "reivindicativo en la exigencia de una financiación justa".

Durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, a preguntas del PSIB y MÉS per Menorca, la presidenta también ha lamentado que hasta la fecha, el Govern no ha sido informado formalmente por el Estado "de ninguna condonación" de deuda ni de cómo se llevará a cabo, si se basará en deuda viva o si tendrá en cuenta la refinanciación.

Así, Prohens se ha preguntado si "las condiciones que se han acordado pensando sólo en Cataluña son las que más benefician" a Baleares, y ha lanzando que la cantidad que pudiera corresponder a las Islas podría ser superior a los 1.000 millones de euros que se han calculado.

La presidenta balear ha vuelto a insistir, de este modo, en que quiere sentarse "en el foro que corresponda", sea una Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar este tema, y que "no aceptará" sin más "lo que le pongan sobre la mesa". "Éste no será un Govern que baje la cabeza, éste no será el Govern de Francina Armengol ante Sánchez", ha lanzado.

Además, Prohens ha anunciado que este mismo martes ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladándole las preocupaciones y principales necesidades de las Islas, "confiando en poder trabajar pronto", siempre desde su propia "autonomía".

Además de la financiación, Prohens ha anticipado que Baleares exigirá al nuevo Gobierno "la gratuidad del transporte público acordada en Canarias" y que se compense la insularidad "con un régimen especial permanente, sin su fecha de caducidad, y efectivo con una insularidad digna para los funcionarios".

Mientras el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha reclamado a Prohens reconocer la "legitimidad" del Gobierno de Sánchez, la presidenta balear ha incidido en que su Govern "será garante de la igualdad de todos los ciudadanos".

Así, ha anticipado que el Govern "recurrirá a todos los medios a su alcance para defender el Estado de derecho y la Constitución". La presidenta ha lamentado que se "criminalice" a la "mayoría social" que no acepta "que se cambie la Constitución por la puerta de atrás".

PARALELISMO CON EL DESCUENTO DE RESIDENTE

Por su parte, el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha hecho un paralelismo entre el aumento del descuento de residente al 75 por ciento acordado entre Nueva Canaria y el expresidente Mariano Rajoy, instando así a la presidenta a apoyar el acuerdo con Esquerra Republicana si beneficia a los intereses de Baleares. "Deje de preocuparse tanto por los intereses del PP y preocúpese por los intereses de los ciudadanos de Baleares", le ha dicho.

"Deje de preocuparse tanto por defender los intereses de Cataluña y comience a preocuparse por los de Baleares", le ha replicado Prohens.

Al hilo de la bonificación al transporte, la presidenta ha indicado que el Govern no renuncia a este descuento puesto que es "una necesidad de estas islas" para compensar la insularidad y al alcanzarse este acuerdo con Canarias era de "justicia" replicarlo con los ciudadanos de Baleares. Al mismo tiempo, ha señalado que el Govern "velará para que las compañías aéreas hagan un buen uso del descuento".