AMP.- Presidente Parlamento balear (Vox): "Me echan por seguir directrices de la dirección nacional"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha explicado que su expulsión del Grupo parlamentario Vox, anunciada este lunes, se ha decidido "por seguir directrices de la dirección nacional".

"He entrado en un partido, en un proyecto político que es Vox, y me echan, tengo que decir con tristeza, por seguir las directrices de la dirección nacional", ha lamentado en declaraciones a los medios Le Senne, asegurando que ha intentado "calmar los ánimos y conciliar, pero ha sido imposible".

Al respecto de la expulsión, ha insistido en que la encaja "con tristeza pero con la satisfacción del deber cumplido". "Tengo la conciencia tranquila y he hecho bien mi trabajo y todo lo posible", ha reiterado.

Cabe recordar que este lunes el Grupo Parlamentario Vox ha registrado la petición de expulsión de Le Senne, quien seguirá presidiendo el Parlament oficialmente hasta el miércoles, y de la presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras.

Esta petición se ha llevado a cabo después de que, la pasada semana, De las Heras reclamara, a través de una nota de prensa, el fin de la inmersión lingüística, criticando que se mantuviera activa seis meses después de las elecciones y con el proyecto estrella de la Oficina Lingüística aparcado.

Posteriormente, como reacción a estas expulsiones del grupo parlamentario Vox, la dirección nacional del partido ha expresado su respaldo a los dos dirigentes apartados y ha anunciado que propondrá la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que han intentado echarlos "unilateralmente".

PARTIDO "SECUESTRADO"

En declaraciones a los medios, Le Senne ha insistido en que le "echan por seguir las instrucciones de la dirección nacional" y ha recalcado que la de ahora es "una situación peculiar", porque "el grupo queda secuestrado en manos de gente que va a dejar de pertenecer al partido político Vox".

"Seguirán en el grupo parlamentario --los cinco diputados que han decidido la expulsión-- pero no representarán a Vox porque estarán fuera del partido, y quienes lo representaremos seremos De las Heras y yo, que somos los dos únicos diputados afiliados", ha indicado.

En esta línea, ha criticado que estos diputados "se han prevalido de esa posición de fuerza que les da la mayoría del grupo y, por eso, en cierto modo secuestran el grupo".

"Yo tengo que confesar que, a pesar de que he hecho todos los esfuerzos posibles por entenderles, no lo he conseguido. Lo siento, ahí sí que a lo mejor he fallado pero no entiendo por qué actúan así", ha dicho al respecto.

Por último, preguntado por si la expulsión del grupo tiene que ver su asistencia a la Asamblea General extraordinaria, Le Senne ha reconocido que "seguramente no les gustó porque están en ese choque con la dirección nacional".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Les habrían recibido encantados, no entiendo por qué no han querido ir", ha finalizado.