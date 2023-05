AMP.- PP-A promete retirar la proposición de Ley de regadíos si Ribera detecta "un solo punto que dañe a Doñana"

El PP-A se ha comprometido este miércoles a "retirar" la proposición de ley sobre los regadíos en la corona norte de Huelva si la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, finalmente comparece en el Parlamento y es capaz de señalar un solo "punto que dañe" al parque nacional de Doñana.

El Grupo Popular ha confiado en que Ribera acepte comparecer en el Parlamento andaluz y diga ante todos los grupos en qué "perjudica" al parque nacional de Doñana la citada proposición de ley.

El Grupo Parlamentario del PP-A ha solicitado la comparecencia de Teresa Ribera, así como la de otras 18 personas, entre las que se encuentran técnicos, regantes, asociaciones ecologistas, productores y sindicatos, en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento con motivo de la tramitación de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha manifestado que si la ministra es capaz de señalar algún punto que suponga un "daño" para el medio ambiente o para Doñana, se compromete a retirar la iniciativa.

"Pero es mentira, no hay ningún punto en la ley que afecte en negativo ni al medio ambiente ni al parque", ha recalcado Martín, quien ha querido dejar claro que en la iniciativa se han incluido peticiones tanto del PSOE-A como del Gobierno central y que, durante el trámite parlamentario, están dispuestos a analizar lo que los grupos planteen como enmiendas y a aceptar todo aquello que mejore el texto.

Asimismo, Martín ha insistido en que la comparecencia de Ribera en el Parlamento sería una nueva "oportunidad para el diálogo", con lo que ha confiado en que en esta ocasión esté dispuesta a venir.

El portavoz popular ha reiterado que no hay nada en la ley que afecte negativamente al parque y a la provincia de Huelva: "Estoy tan convencido que me comprometo a retirar la iniciativa si eso fuera así". Ha señalado que es "mentira" que, como mantiene el PSOE-A, se autoricen "extracciones ilegales de agua". Por el contrario, según ha apuntado, la ley lucha contra eso, no perdonando ningún expediente sancionador y garantizando que no se vuelvan a producir extracciones ilegales.

Asimismo, ha querido dejar claro que al PP-A no le ha movido el "calendario electoral" a la hora de registrar la ley.

Toni Martín ha denunciado el "acoso constante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Andalucía, cogiendo como "rehenes" a los agricultores de la corona norte del condado de Huelva y su forma de vida, sin plantearles ninguna solución.

Ha criticado que el Gobierno central siga sin acometer las infraestructuras hidráulicas que son de su competencia y al mismo tiempo se dedique a lanzar "bulos" sobre la proposición de ley de regadíos de Doñana.

"Pedro Sánchez es el enemigo de los agricultores andaluces", según ha indicado Toni Martín, quien ha lamentado que el Gobierno central no sea capaz de dar una solución a los problemas de agua del campo andaluz.