AMP.- Portugal.- Pedro Nuno Santos gana las primarias del Partido Socialista de Portugal

El exministro de Infraestructuras Pedro Nuno Santos ha obtenido un 62 por ciento de los votos en las elecciones primarias para elegir al próximo secretario general del Partido Socialista de Portugal (PS) y sucederá así al primer ministro António Costa al frente del partido.

Pedro Nuno Santos ha obtenido 909 delegados para el congreso del PS frente a los 407 delegados del actual ministro de Administración Interna, José Luís Carneiro, considerado representante del ala izquierda del partido, que se ha quedado en un 36 por ciento de apoyos, informa la prensa lusa.

En el proceso han participado durante el viernes y el sábado más de 40.000 militantes socialistas de un total de 60.000 censados. Carneiro logró 14.868 votos, mientras que Santos se hizo con 24.080.

Santos ha defendido que el PS "ha sido y seguirá siendo el mayor partido político de Portugal", un "partido popular que representa bien" a la población portuguesa. Además ha tendido la mano a sus adversarios porque "contamos con ellos para trabajar la unidad del partido".

El nuevo dirigente socialista ha ensalzado la figura de António costa y ha argumentado que "sería tonto por mi parte no aprovechar la inteligencia, experiencia y sagacidad de António Costa" con quien dice tener "una relación personal y política".

En cuanto a posibles alianzas tras las elecciones de marzo, Santos ha respaldado la experiencia de la 'geringonça' o "chapuza", como era conocido el gobierno socialista con apoyos puntuales de partidos a su izquierda. "Fue estable y funcionó bien", ha argumentado, aunque lo ideal es "una mayoría para tener estabilidad" similar a la mayoría absoluta que hereda de Costa.

Carneiro, por su parte, ha destacado que "a partir de hoy somos todos socialistas y de izquierda democrática, con valores de libertad, igualdad y fraternidad" y se ha puesto al servicio del PS.

Santos se ha reunido el domingo durante hora y media con Costa, quien ha destacado su "nueva energía" y ha prometido que no será una "sombra". Santos, por su parte, ha resaltado el comienzo de "una nueva fase, de un nuevo ciclo" con un proyecto "de continuidad, pero, sobre todo, de cambio".

Además, Santos ha resaltado que no es "el líder que le gustaba a la derecha". "Vamos a combatir a esa derecha y al PSD para ganar las elecciones del 10 de marzo. No voy a comentar valoraciones sobre mi discurso, como pueden imaginar, no estaba esperando que el discurso fuera elogiado por el PSD", ha apuntado.

El objetivo es "no solo concluir muchos de los proyectos iniciados por el actual Gobierno", sino también lanzar un proyecto "con un nuevo impulso, con una nueva energía". "Queremos mejorar saliarios, mejorar pensiones, mejorar servicios públicos, diversificar nuestra economía y al mismo tiempo seguir teniendo unas finanzas públicas saludables", ha explicado.