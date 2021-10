AMP.- 'El Pollo' recurre en la Audiencia Nacional para intentar frenar su extradición a EEUU

Carvajal mantiene viva la pelea en Interior por su asilo para evitar su entrega a Washington

El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal ha presentado este mismo miércoles dos recursos para intentar frenar su extradición a Estados Unidos, uno ante el Ministerio de Interior, para pelear su asilo, y otro en la Audiencia Nacional, donde alega que como su petición de asilo aún no tiene una respuesta definitiva no puede ser enviado a la potencia americana.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Carvajal ha formulado un recurso de revisión ante el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska por los numerosos errores que considera que contiene una reciente resolución donde el Ministerio de Interior confirma su decisión inicial de denegarle el asilo que pidió en 2019.

A continuación, ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra la providencia dictada este miércoles por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en la que los magistrados ordenan reactivar la extradición acordada en 2020 y hacer efectiva su entrega a las autoridades estadounidenses.

En esa providencia, la Sección Tercera expone que se debe proceder a la extradición --paralizada el pasado mes de septiembre a la espera de que se resolviera la cuestión del asilo-- porque, una vez confirmada la negativa de Interior a dar protección internacional a 'El Pollo', la vía administrativa había acabado.

Valiéndose de este mismo argumento, la defensa del militar venezolano plantea en su recurso ante la Audiencia Nacional que, precisamente porque ha presentado un recurso de revisión en Interior, la vía administrativa sigue abierta y, por ende, la extradición debe esperar.

Además, recuerda que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, le ha citado para que testifique el próximo 27 de octubre, en el marco de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que el magistrado ha reabierto esta semana gracias a las declaraciones y a los documentos aportados por Carvajal, en lo que este último ha calificado como un "proceso de colaboración" con la Justicia española.

SU DETENCIÓN REACTIVA LA ENTREGA

La extradición de 'El Pollo' a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, fue aprobada tanto por la Audiencia Nacional como por el Gobierno en un proceso que concluyó en 2020, pero en su momento no se llevó a cabo porque huyó después de que el tribunal acordara entregarlo.

El proceso se reactivó el pasado 9 de septiembre cuando fue detenido por la Policía, en un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según informó el cuerpo de seguridad, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

Tras ser capturado, Carvajal logró que la Audiencia Nacional suspendiera su extradición aduciendo que la petición de asilo que realizó en junio de 2019 no había tenido respuesta. Interior le comunicó que en realidad se lo denegó poco después, en septiembre de ese año, pero que se lo notificó a la cárcel de Estremera, donde había estado en prisión provisional, porque no le constaba que tuviera otro domicilio en España.

'El Pollo', que asegura que no había tenido noticia de esa denegación de asilo porque en ese momento ya no estaba en el centro penitenciario, presentó un recurso de reposición tras darse finalmente por enterado, si bien ha sido rechazado esta semana, dando lugar a dicha providencia, que ha desencadenado nuevamente la extradición.

PENDIENTE DEL SUPREMO

Por otro lado, Carvajal está pendiente asimismo de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de ponerlo en manos de las autoridades estadounidenses.

En su momento, esgrimió ante el TS que, de ser enviado a Washington, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque la Casa Blanca cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

En esta sede judicial, 'El Pollo' también intentó paralizar su extradición solicitando unas medidas cautelarísimas que le fueron denegadas, por lo que el hecho de que este recurso aún no se haya resuelto no impide que sea entregado.

CITADO PARA TESTIFICAR EN LA PROPIA AN

El caso de 'El Pollo' tiene una tercera arista judicial que conduce directamente al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Una vez arrestado, Carvajal se ofreció a declarar voluntariamente ante García-Castellón por unas diligencias previas que había abiertas en ese juzgado sobre terrorismo internacional.

Compareció el pasado 20 de septiembre ante García-Castellón y habló durante más de una hora acerca de diversos asuntos sobre los que dio bastantes datos, pese a lo cual se comprometió a dar soporte documental a sus palabras.

En este tiempo, 'El Pollo' ha estado enviando distinta documentación al magistrado. Así, ha entregado material relativo a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Chávez y Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación 'morada' a través de Cuba y Venezuela.

En base los papeles y al testimonio del antiguo 'chavista', el juez instructor ha estimado conveniente reabrir una causa que comenzó por una denuncia contra Podemos y su entonces líder, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal del partido desde Irán y Venezuela y que fue archivada en 2016.

El también juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal decidió dar carpetazo al asunto al considerar que la denuncia se basaba únicamente en el denominado informe PISA. Acogió los argumentos del fiscal Miguel Ángel Carballo, para quien dicho informe no era más que un "conjunto desordenado de reproducciones de noticias" publicadas en prensa, que carecía además de "cualquier membrete oficial" que acreditara tal carácter.

Carvajal, otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro, está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.