AMP.- Podemos creará una inmobiliaria pública, limitará los pisos turísticos e impondrá una ecotasa

La candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha anunciado este jueves que si gobiernan crearán una inmobiliaria pública, limitarán los pisos turísticos a un máximo del 2% por cada 10.000 habitantes e impondrán una ecotasa para los turistas, entre otras medidas.

Jacinto, junto a sus más importantes colaboradores de la campaña, ha presentado este mañana su programa electoral, compuesto por 100 medidas. Ha comenzado la rueda de prensa recordando que el Consejo de Europa ha destacado cuatro problemas fundamentales de Madrid: la falta de acceso a la vivienda, la falta de energía eléctrica en la Cañada Real, la desigualdad en el acceso a la Sanidad y los llamados 'protocolos de la vergüenza' en las residencias.

"Estos cuatro elementos no son más que algunas ejemplos de un gobierno que no cree en la justicia social y vulnera los Derechos Humanos a diario. El PP está más preocupado por los beneficios económicos de algunas empresas que gobernar para su pueblo. No creen en lo público y por eso no solo lo maltratan, sino que lo esquilman y lo ponen como única opción cuando lo privado falla. Creemos que esa forma de despreciar lo público pone de manifiesto dos modelos, dos formas de entender la gestión: el negocio frente a un proyecto de región por y para la gente", ha manifestado.

La aspirante regional de Podemos asegura que pondrá un gobierno "que nos cuide y nos proteja frente a las adversidades y más derechos para proyectos de vida". "Después de 30 años de política que ha supuesto maltrato para muchos madrileños, como los sanitarios, los vecinos de San Fernando afectados por el Metro, los jóvenes, los empleados públicos, las mujeres, las industrias del sur, las personas migradas y las que viven en zonas rurales y los vecinos que respiran la incineradora de Valdemingómez, entre otros ejemplos. Es un Gobierno que ha maltratado a todos los madrileños y solo gobierna para el 2% de la población", ha indicado.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN EN SANIDAD Y VIVIENDA

Jacinto ha criticado la mala gestión del Gobierno regional en sanidad y en vivienda, "cuestiones que preocupan a los madrileños independientemente de su ideología". Por eso, se compromete a cumplir la ley estatal para bajar los precios de las viviendas y para que Madrid "deje de ser la única región sin una ley autonómica propia". "Vamos a duplicar hasta llegar al as 50.000 usando todos los instrumentos para incrementar el parque público de vivienda no enajenable", ha añadido.

"También tenemos que dar seguridad para alquiler, tanto a todos estos buenos caseros que tienen la intención de poner en el mercado inmuebles precios justos. Una seguridad que no aporta el mercado y por eso promoveremos el gran instrumento de una Inmobiliaria pública madrileña y desincentivar todos los usos de la propiedad privada. A los buenos caseros, mano tendida; y a los malos caseros y especuladores, mano de hierro. Vamos a combatir la vivienda turística y limitar al 2% del número de viviendas por cada 10.000 habitantes y derechos de veto de los vecinos y una ecotasa para apostar por un turismo sostenible que permita la convivencia", ha detallado.

OTRAS PROPUESTAS EN VIVIENDA

En materia de vivienda, la aspirante de Podemos a la Comunidad ha planteado un plan Regional de Rehabilitación de edificios, con iniciativas públicas que incluyan la rehabilitación integral en materia de eficiencia energética, accesibilidad, intervención en barrios degradados, erradicación de la infravivienda, etcétera, además de fondos suficientes para su efectiva realización. "De esta forma, se conseguirían limitar la construcci6n de vivienda nueva y mejorar sustancialmente el 57% de las viviendas madrileñas, que son anteriores a 1980", apunta.

La que fuera abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también ha abogado por intervenir el precio del alquiler dotando a la Comunidad de Madrid de una Ley de Vivienda que recoja las garantías del derecho a la vivienda, así como los instrumentos para su promoción e implementación.

"Todo ello según la Iniciativa Legislativa Popular presentada la legislatura 2015-2019, actualizándose en aquellos aspectos que sea necesario y, en particular, incluyendo la limitación de los precios del alquiler y el derecho de tanteo y retracto para la Comunidad de Madrid respecto de las transmisiones de viviendas de protección oficial, las ventas en bloque de edificios de mas de 10 viviendas, así como transmisiones singulares realizadas por dación en pago o venta con condonación tras impago de hipoteca entre el deudor hipotecario y su acreedor respecto de la vivienda habitual", añaden.

Si gobiernan, Podemos incorporará un "impuesto a la especulación inmobiliaria" (Tasa Blackstone). "Crearemos un impuesto al Patrimonio Inmobiliario de las Personas Jurídicas. Tendría los mismos tipos que el impuesto del Patrimonio (o sea, el 2,5% del valor anual de la vivienda), pero sin mínimo exento. Se aplica a las viviendas propiedad de empresas que tengan inmuebles no destinados a su actividad. Si la vivienda se pone en alquiler el impuesto se reduciría en un 50%. Si se pone a disposici6n de la INPUMA, quedara exento del impuesto. Estas mismas reducci6n o exenciones se aplican al impuesto del Patrimonio", detallan en su programa electoral.

Además, se prohibirá la expedición de licencias de nuevas viviendas turísticas. "Desarrollaremos herramientas administrativas para que si el propietario o propietaria se niegue, no se permita el establecimiento de un piso turístico en la comunidad de vecinos. Reformaremos la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid para blindar una normativa que ordene la vivienda turística y la armonice con el sector hotelero y con el derecho a la ciudad. Y también reforzaremos el servicio de inspecci6n de viviendas de uso turístico para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa", prometen.

PROPUESTAS ECONÓMICAS

En materia económica, la candidata de Podemos propone que las grandes tributen paguen más impuestos para que haya más dinero para, por ejemplo, pagar indemnizaciones justas para los vecinos de San Fernando de Henares afectados por el Metro.

"Afrontamos esta campaña con la valentía y certeza con el propósito de revertir 30 años de gobiernos del PP. Solo si nuestra candidatura tiene gran resultado pondremos en marcha el primer gobierno progresista y esa es una condición 'sine quan non'. Hay dos modelos, el nuestro de cuidados o el del maltrato. Será óptimo porque lo hacemos de la mano de la sociedad civil", ha concluido.